Публицист Чаусов: В чем смысл полетов бомбардировщиков США над Балтикой и Черным морем

Американский журнал Forbes рассказал о недавних маневрах стратегических бомбардировщиков США B-1B Lancer над водами Черного и Балтийского морей, которые прошли в двадцатых числах октября и не были замечены широкой общественностью, мировыми и российскими медиа.

Издание сообщает, что 48 ракет системы LRASM на борту этих самолетов хватит, чтобы «потопить российский Балтийский флот». Интересно, почему Forbes решил напомнить про эти маневры именно сейчас, хотя после них прошло уже больше недели.

Причин здесь, думается, несколько. Во-первых, — это успешное проведение российско-китайских учений у берегов Японии с выходом в Тихий океан «Морское взаимодействие — 2021». Политический аспект здесь в том, что США сейчас уделяют большое внимание Индо-Тихоокеанскому региону и путем создания альянса AUKUS пытаются «сдержать рост влияния Китая». И это сделать не получается, поскольку НАТО не желает ввязываться в американскую «китайскую авантюру», а ряд членов Альянса, таких как Франция, считают себя обманутыми США и Австралией по поводу сделки по подводным лодкам, которые теперь для Канберры строят Штаты.

Второй важный момент — это появление нового плана коллективной обороны НАТО, в котором Россия названа одним из главных потенциальных противников Альянса. Ну, а раз назвали, то нужно демонстрировать какие-то действия в этом направлении. Даже задним числом. Поскольку маневры Lancer прошли несколько раньше принятия новой стратегии НАТО.

И третья причина — это очередное военное обострение по линии боевого соприкосновения Украины с народными республиками Донбасса. Дело в том, что недавно ВСУ применили против одного из блокпостов ДНР турецкий беспилотник Bayraktar TB2. Ранее эти аппараты использовались украинской армией только для разведки. Теперь же дело дошло и до бомбардировок позиций войск республик.

Народные новости / Дмитрий Астрахань

«Мы обеспокоены ввиду усиления боевых действий на востоке Украины. […] В последние дни участились случаи применения тяжелых вооружений, что противоречит минским договоренностям».

К слову, это вообще отдельный дипломатический сюжет. Довольно резко по поводу бомбардировок высказалась Германия. Представитель МИД этой страны

Реакция Украины последовала незамедлительно — посол этого государства в Германии Андрей Мельник в ответ на слова представителя министерства иностранных дел ФРГ рекомендовал Германии «удвоить усилия в качестве посредника для созыва нормандского саммита в Берлине, как было согласовано, и поставить Москву на ее место».

Мельник — это весьма одиозный персонаж украинской дипломатии. Стоит напомнить, что именно он в свое время намекал, что если его страну не пустят в НАТО, то Киев может серьезно задуматься о возвращении статуса ядерного государства. Но тогда данную идею отвергли в офисе президента Владимира Зеленского.

Если говорить о нынешнем заявлении Мельника, то, кажется, оно все же подкреплено верой в политическую и экономическую помощь США. Штаты не раз отмечали, что будут поддерживать Украину, в том числе и по вопросу Донбасса. И, судя по всему, нынешняя публикация в Forbes — это и есть такая весьма оригинальная «поддержка».

Стоит отметить, что многие российские СМИ, сосредоточившись на фразе о том, что американские ракеты «могут затопить Балтийский флот», не обратили внимание на следующий пассаж американского издания:

«У 40-летних бомбардировщиков ВВС США B-1 осталось не так много времени. Изношенные в результате воздушных кампаний над Ираком и Афганистаном B-1 находятся в очереди на замену».

wikipedia.org / United States Air Force photo by Staff Sgt. Bennie J. Davis III / Public Domain

СМИ признает, что Штаты в данном случае отправили на очередные маневры у российских границ устаревшие машины. Отсюда можно сделать вывод, что данные полеты были, скорее, демонстративным жестом, нежели реальной отработкой боевых задач.

Кстати, если уж говорить о «разбомбленных флотах», то стоит напомнить, какими системами обороны Россия располагает в Крыму и на Балтике. Что касается Калининграда, который и прикрывает балтийское направление, то представители Министерства обороны РФ еще в 2019 году завили следующее:

«Возможности системы ПВО в Калининградской области по обнаружению, сопровождению и, при необходимости, гарантированной нейтрализации любых воздушных целей в зоне ответственности хорошо известны всем натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам Российской Федерации на Балтике».

Американские Lancer менее маневренные, нежели истребители, аппараты, которые стоят на вооружении ВМС США еще с 1985 года. Их число постоянно сокращается, поскольку, как и было сказано выше, они уже устарели.

Что касается Крыма и российских черноморских границ, то на полуострове система ПВО на высшем уровне. В 2019 году были успешно проведены испытания автоматизированной системы управления с «элементами искусственного интеллекта». Она показала, что в состоянии отразить одновременный внезапный удар 70 крылатых ракет потенциального противника. Плюс не стоит забывать про С-300ПМУ, «Панцири» и иные «системы ПВО, номенклатура которых неизвестна». Все это — передовые российские разработки, которые после испытаний ставятся на вооружение в Крыму для охраны наших границ в этом довольно неспокойном сейчас регионе.

В общем, B-1B Lancer — даже вооруженные экспериментальными ракетами LRASM, а эти системы пока запущены только в малосерийное производство и до конца не испытаны, — это несколько несоразмерный ажиотажу в СМИ уровень угрозы. Но, стоит повториться, Штатам нужно было напомнить о своем влиянии в Восточной Европе и у российских границ, а потому они послали на маневры то, что было, а потом еще и подкрепили громкими фразами в Forbes.

Понятно, что у российских границ — как восточных, так и западных — еще будут проводиться учения и маневры, в том числе и с применением куда более новой и совершенной техники. Но нашей стране есть чем ответить на потенциальные угрозы на Балтике, в Черном море, Тихом океане и везде, где возникнет такая необходимость.