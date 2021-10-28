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Продюсер Олеся Сазыкина не исключила прогрессирующее психическое заболевание у Губина
Шоу-бизнес
Продюсер Олеся Сазыкина не исключила прогрессирующее психическое заболевание у Губина
andreygubin.ru

Москва, 28 октября. Популярный в 1990-е годы певец Андрей Губин может страдать от прогрессирующего психического заболевания. Таким предположением поделилась продюсер и пиар-менеджер Олеся Сазыкина.

По ее словам, еще в молодости исполнитель хита «Зима-холода» демонстрировал очень сложный характер. Как рассказала Сазыкина «Собеседнику», Губин давно отличался «загонами и странностями».

«От него все плакали. Когда я работала в ГЦКЗ «Россия», он нам такие истерики закатывал! Да, я не исключаю, что сейчас у него прогрессирует какое-то психическое заболевание», — поделилась продюсер.

При этом пиар-менеджер выступает против принудительногого лечения певца, как предлагают некоторые, ведь он не опасен для общества. Как считает Сазыкина, артист должен помочь себе сам, изменив отношение к людям. Продюсер испытывает жалость к исполнителю, поскольку раньше за ним бегали толпы молодых девушек, а сегодня у Губина нет человека, который принес бы звезде поп-сцены стакан воды.

«Он подался в буддизм. Наверное, думал, что в этой религии ему будет проще. Но нет», — посетовала Сазыкина.

О необходимости принудительного лечения певца заявлял психиатр Василий Шуров. По мнению специалиста, Губин опасен не только для окружающих, но и для себя самого.

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