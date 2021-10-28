Ведущий Норкин вспомнил анекдот про смерть фараона после слов Моргенштерна о Дне Победы

Москва, 28 октября. Телеведущий Андрей Норкин рассмешил зрителей и экспертов передачи «Место встречи» анекдотом про кариес и фараона.

В эфире телеканала НТВ приглашенные гости обсуждали скандальное заявление рэпера Моргенштерна о неактуальности празднования Дня Победы в России. Исполнитель отметил, что не понимает, зачем страна отмечает победу над нацистской Германией. Артист призвал россиян стремиться к новым победам, а не гордиться старыми.

После бурной дискуссии Андрей Норкин решил рассказать традиционный анекдот, чтобы разбавить обстановку. Ведущий напомнил, что представители еврейской общины отмечают даже те события, которые произошли 3,5 тыс. лет назад. После этого журналист «взорвал» студию очередным анекдотом.

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«Британские ученые недавно установили, что великий фараон Рамсес II скончался от кариеса, потому что все стоматологи ушли с Моисеем», — пошутил Норкин.

Приглашенные зрители и эксперты рассмеялись и поддержали анекдот телеведущего бурными аплодисментами.

Как стало известно ранее, политическая шутка Норкина про крымского шмеля и советского лидера Иосифа Сталина заставила россиян аплодировать. Сюжет анекдота телеведущего развернулся вокруг Ялтинской конференции 1945 года.