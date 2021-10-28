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Ведунья Ерлин объяснила, какие обряды категорически нельзя совершать в Хеллоуин
Общество
Ведунья Ерлин объяснила, какие обряды категорически нельзя совершать в Хеллоуин
pixabay.com  / 

Хеллоуин отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября. Он хоть и является западным праздником, но за многие годы уже прижился и в России. Атрибутику для празднования можно с легкостью найти на полках магазинов, а увеселительные заведения в этот день, как правило, предлагают различные развлекательные программы и скидки.

В особенности к Хеллоуину неравнодушна молодежь — за возможность нарядиться в костюмы и подурачиться. Однако если отбросить всю эту светскую мишуру и капнуть глубже, то этот день действительно является особенным, а значит, шутки с обрядами могут привести к негативным последствиям. Об этом ФАН рассказала парапсихолог, ведьма Елена Ерлин.

По словам ведуньи, изначально этот праздник назывался Самайн и был связан с завершением уборки урожая. В этот период открывается портал между миром живых и мертвых. По поверьям духи усопших родственников в этот день навещают живых потомков. Это лучшее время чтобы с ними пообщаться.

Хеллоуин считается одним из мощных дней для магических изменений и проведения ритуалов. Строгих правил, чего в этот день делать нельзя, нет, однако с ритуалами следует быть осторожнее, предупредила Ерлин.

«Понятно, что в это время надо избегать каких-то самостоятельных ритуалов — чтобы себе не навредить. Главное — не заигрываться. Совершенно точно не надо шутить с попытками вызвать какого-то духа. Самостоятельный вызов духов может быть чреват как раз негативными последствиями. Если хотите провести какой-то ритуал, то делайте его только под руководством специалиста. Кстати, поскольку это праздник завершения урожая, то он благоволит проведению обрядов на привлечение денежного потока и благополучия», — объяснила она.

Ведунья Ерлин объяснила, какие обряды категорически нельзя совершать в Хеллоуин
Федеральное агентство новостей /

Для большинства людей Хеллоуин — это повод подурачиться, надеть маски и изображать всяких духов. Как рассказала ведьма, эта традиция пришла из глубины веков. В древности, например, люди надевали одежду задом наперед. Это делалось для того, чтобы злые духи не причинили вред. Она объяснила, что ряженых нечисть принимает за своих и проходит мимо, не трогая человека.

Однако поскольку в этом году из-за коронавирусных ограничений увеселительные заведения закрыты, россиянам придется отмечать Хеллоуин в домашней обстановке. Провести эту ночь можно дома за поеданием конфет и просмотром фильмов ужасов. ФАН собрал топ-5 самых страшных фильмов для просмотра в Хеллоуин.

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