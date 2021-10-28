NI: обновленный российский «Медведь» прослужит в ВКС РФ до 2040 года

Вашингтон, 28 октября. «Немолодой» стратегический бомбардировщик ВКС РФ Ту-95 в обновленном виде может прослужить еще много лет, уверены американские аналитики.

Бомбардировщик Ту-95, называемый на Западе «Медведем», был разработан в СССР еще в годы холодной войны, однако он и сейчас продолжает преодолевать километры уже на службе ВКС РФ, отметил автор издания из США The National Interest Питер Сучиу, эксклюзивный перевод статьи которого представляет Федеральное агентство новостей. Он напомнил, что недавно два модернизированных самолета осуществили патрулирование территорий над акваториями Японского моря и северо-западной части Тихого океана, о чем рассказали в российском министерстве обороны. В миссии, длившейся восемь часов, также приняли участие истребители Су-35С.

«Медведь» является неотъемлемой частью российской ядерной триады, подчеркнул эксперт. По его словам, инженеры усовершенствовали крылатую машину, в результате чего она получила возможность нести новейшие крылатые ракеты Х-101. Несмотря на то, что самолету уже достаточно много лет, он до сих пор бороздит небесные просторы, в том числе и вблизи американских границ, обратил внимание Сучиу.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Развитие бомбардировщика не остановилось на версии Ту-95МС, так как дальнейшей ступенью его эволюции стал вариант Ту-95МСМ, главной отличительной особенностью которого является возможность использовать ракеты Х-101 и Х-102, имеющиеся в арсенале другого «стратега» — Ту-160 «Белый лебедь», объяснил автор публикации. В ходе модернизации обновленная модель самолета получила четыре дополнительных внешних пилона, на каждом из которых могут быть размещены по два боеприпаса, уточнил эксперт. Таким образом боезапас нового «Медведя» расширился с четырех до восьми ракет, подчеркнул журналист. Кроме того, Ту-95МСМ был оборудован усовершенствованными системами управления, навигации и связи. Аналитик добавил, что в обновленном виде крылатая машина, созданная еще в годы холодной войны, сможет прослужить в рядах ВКС РФ, как минимум, до 2040 года.

Ранее в Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявили о появлении неназванных самолетов ВКС РФ неподалеку от Аляски. Согласно сообщению, российские крылатые машины не нарушали воздушные границы Соединенных Штатов и Канады.

Кроме того, в российском министерстве обороны рассказали о полете двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 над акваториями Баренцева и Норвежского морей, передает RT. Известно, что крылатые машины выполняли патрульную миссию в сопровождении истребителей-перехватчиков МиГ-31.