В ноябре Театр на Васильевском представит проект «Новые лица»

В рамках проекта «Новые лица» на большую сцену Театра на Васильевском впервые выйдут молодые артисты — студенты мастерской народного артиста России Юрия Ицкова.

17 ноября — спектакль «Три сестры. Репетиция» по пьесе А. П. Чехова

«Три сестры» — пьеса о жизни, любви, свободе и разочаровании с невероятно богатой постановочной историей. Обращение к драматургии Чехова в выпускных спектаклях — не редкость. В пьесе «Три сестры» показан весь спектр типажей и характеров для оттачивания и демонстрации мастерства актера. Задачи, которые ставят в работе перед молодыми артистами педагоги, — понимание замысла драматурга, максимально точное прочтение произведения и его сценическая интерпретация в классическом понимании.

На сцене — палитра типичных чеховских персонажей. Рассуждая о сложных, порой неразрешимых вопросах человеческого бытия, молодые артисты создают свою актуальную версию хрестоматийного произведения.

Продолжительность — 2 часа 30 минут с антрактом.

12+

24 ноября — спектакль «Событие» по пьесе В. В. Набокова

В центре фантасмагорической истории — художник Алексей Трощейкин, потерявшийся где-то на границе между реальным миром и миром собственных фантазий, сновидений, страхов. На протяжении всего действия он пытается найти выход из окружившего его «фантастического фарса» и «кошмарного балагана». Абсурдистская пьеса, написанная Набоковым в эмиграции, по сути трагикомична, в ней и тонкая ирония по отношению к персонажам, и саркастическая мрачность происходящего.

«Нельзя сказать, что мы делаем пьесу в «чистом виде», скорее даже наоборот. Я бы назвал это нашим ощущением от прочитанного и фантазией на предложенную тему. Несмотря на некоторые сокращения и перетасовки в структуре пьесы, мы старались остаться верными не столько букве Набокова, хотя к ней относимся с трепетом, сколько духу автора», — говорит педагог курса, актер и режиссер Арсений Мыцык.

Продолжительность — 1 час 30 минут без антракта.

16+

«Новые лица» — проект актерской мастерской при Театре на Васильевском. В 2018 году курс артистов драматического театра и кино на базе РГИСИ набрал и возглавил главный режиссер театра Владимир Туманов. С 2020 года руководство курсом продолжает Юрий Ицков.

Спектакли в рамках проекта «Новые лица» — это возможность познакомиться с молодыми артистами в самом начале их творческого пути.

Средний пр. В.О., 48.

Начало спектаклей в 19.00.