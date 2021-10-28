Норвегия наращивает поставки газа в Европу на фоне рекордной стоимости ресурса

Осло, 28 октября. Норвегия, конкурент России на европейском газовом рынке, наращивает поставки голубого топлива в регион на фоне рекордной цены на ресурс. Об этом пишет EADaily.

Национальные энергетические компании намерены выиграть от ценового ралли в Европе, экспортируя весь имеющийся газ. Норвегия уже вплотную приблизилась по суточным объемам к поставкам «Газпрома», который рассчитывает увеличить экспорт в ЕС после запуска «Северного потока — 2».

«Норвегия не сдерживается в своем стремлении заработать на европейских ценах на газ. Октябрьский экспорт приближается к 5-летнему максимуму, который обычно приходится на середину зимы. Экспорт в Великобританию стал основным направлением, за ним следуют Германия и Нидерланды», — отметил в своем в Twitter глава отдела «Газ и энергетика» S&P Global Platts Ира Джозеф.

Он констатирует, что страна идет впереди всех в оптимизации добычи газа, потому что сокращает объемы его закачки в месторождения для повышения нефтеотдачи. Кроме того, Норвегия увеличивает поставки ресурса за счет этана.

В октябре экспорт газа из Норвегии в Европу достиг 330 млн кубометров в сутки. Этот показатель на 60 млн кубометров больше уровня прошлого года и на 20 млн кубометров превышает пятилетний максимум для октября.

При этом 28 октября стоимость газа на открытии торгов биржи ICE упала на 6%, оказавшись ниже 1000 долларов за тысячу кубометров. Такое обрушение цены энергоресурса произошло на фоне ожиданий заполнения «Газпромом» европейских подземных хранилищ газа.