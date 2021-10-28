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Мэр Кишинева Чебан призвал отключить отопление правительственных зданий

  /   Обновлено: 28 октября 2021 12:03
Политика
Мэр Кишинева Чебан призвал отключить отопление правительственных зданий
ФБА «Экономика сегодня»

Кишинев, 28 октября. Здания мэрии Кишинева, правительства и парламента Молдавии следует отключить от системы отопления, а освободившиеся мощности распределить между гражданами. С таким предложением выступил градоначальник молдавской столицы Ион Чебан.

Мэр Кишинева выступил с необычным предложением на фоне обострения газовой обстановки в стране. Отключение правительственных зданий от отопления поможет сохранить в тепле простых граждан, что гораздо важнее. Сама мэрия также не будет отапливаться, пока ситуация не разрешится, подчеркнул Чебан.

«Я предлагаю отключить от отопления правительство, парламент, дворец президента, министерства, все кабинеты чиновников и подключить к нему людей, мэрия тоже отключится от отопления в эти дни. Многие из этих учреждений автономные, логично, что они сами должны отключиться от отопления в пользу людей», — отметил политик.

За 2021 год цены на голубое топливо в Молдавии выросли в четыре раза. По сообщениям правительства, поставки «Газпрома» по пролонгированному до конца октября контракту не решают проблему окончательно, в стране введен режим ЧП. В Кремле выразили надежду, что Москва и Кишинев смогут найти общий язык по топливному вопросу.

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отопление газ молдавия кризис кишинев ион чебан
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