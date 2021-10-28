Путин отметил важную роль партии «Справедливая Россия — За правду» в жизни страны

Москва, 28 октября. Президент России Владимир Путин отметил важную роль партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в жизни страны. Его телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства поздравил партию с 15-летием со дня основания. Он подчеркнул, что политсила объединяет своих сторонников вокруг ценностей патриотизма и социальной справедливости.

«За прошедшие годы она укрепила свой кадровый потенциал, накопила солидный опыт участия в избирательных кампаниях, получила весомую поддержку граждан, в том числе в ходе сентябрьских выборов текущего года», — говорится в телеграмме Путина.

Он уделил особое внимание на конструктивную позицию партии в консолидации социально-патриотических сил. «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», по его мнению, решает важные задачи для развития страны.

Владимир Путин 28 октября также принял участие в саммите АСЕАН. Он заявил об общих взглядах государств на проблемы в мире