Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 октября 12:27
12:26
Общество
Жители Дзержинска высмеяли памятник легкоатлетам, сравнив его с «Аленкой»
12:25
Экономика
Проблемы петербургского метро: почему новых станций приходится ждать годами
12:24
Политика
Глава Крыма Аксенов пожелал украинцам освобождения от «нацистской нечисти»
12:24
Общество
Музеи и кинотеатры Пензенской области с 8 ноября будут доступны только по QR-коду
12:19
Происшествия
Ударивший ногой росгвардейца на незаконной акции в Москве задержан правоохранителями
12:19
Шоу-бизнес
Продюсер Олеся Сазыкина не исключила прогрессирующее психическое заболевание у Губина
12:19
Политика
Ведущий Норкин вспомнил анекдот про смерть фараона после слов Моргенштерна о Дне Победы
12:15
Происшествия
Площадь пожара в хозяйственном магазине в Краснодаре выросла до 1500 квадратных метров
12:15
Происшествия
В Бодайбо задержали похитителей трех руководителей золотодобывающего предприятия
12:14
Армия
NI: обновленный российский «Медведь» прослужит в ВКС РФ до 2040 года
Все новости

Путин отметил важную роль партии «Справедливая Россия — За правду» в жизни страны

  /   Обновлено: 28 октября 2021 12:00
Политика
Путин отметил важную роль партии «Справедливая Россия — За правду» в жизни страны
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 28 октября. Президент России Владимир Путин отметил важную роль партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в жизни страны. Его телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства поздравил партию с 15-летием со дня основания. Он подчеркнул, что политсила объединяет своих сторонников вокруг ценностей патриотизма и социальной справедливости.

«За прошедшие годы она укрепила свой кадровый потенциал, накопила солидный опыт участия в избирательных кампаниях, получила весомую поддержку граждан, в том числе в ходе сентябрьских выборов текущего года», — говорится в телеграмме Путина.

Он уделил особое внимание на конструктивную позицию партии в консолидации социально-патриотических сил. «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», по его мнению, решает важные задачи для развития страны.

Владимир Путин 28 октября также принял участие в саммите АСЕАН. Он заявил об общих взглядах государств на проблемы в мире

Вернуться назад

Все новости / Политика / Путин отметил важную роль партии «Справедливая Россия — За правду» в жизни страны
путин кремль справедливая россия - за правду
Комментировать