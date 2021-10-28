Лукашенко: Москва и Минск жестко ответят на продвижение западных войск к своим границам

Минск, 28 октября. Москва и Минск будут жестко действовать в ответ на продвижение западных войск к границам Союзного государства. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, на днях под предлогом борьбы с нелегальной миграцией к западной границе Белоруссии была переброшена бронетехника, в том числе танки Leopard.

«Просто ищут любой повод, чтобы продвинуть свои войска ближе к нашим границам. Читай — границам Союзного государства. Мы это все видим и, естественно, будем очень жестко на это реагировать. Мы еще подождем некоторое время, предупредим их. А потом у нас есть, что продвинуть ближе к границам. У нас, а тем более у Российской Федерации. Здесь мы будем действовать жестко, не глядя ни на какую критику», — пояснил Лукашенко.

Ранее стало известно, что власти Польши приняли решение разместить в непосредственной близости от белорусской границы подразделения 10-й бронекавалерийской бригады, на вооружении которой стоят танки Leopard.