Ассистент режиссера «Ржавчины» признался, что не проверил патроны в револьвере Болдуина

Вашингтон, 28 октября. Процедура проверки револьвера, из которого стрелял актер Алек Болдуин на съемках вестерна «Ржавчина», была нарушена. Об этом сообщил ассистент режиссера Дэвид Холлс, отвечавший за безопасность оружия на площадке.

В ходе допроса Холлс дал показания, документ с которыми поступил из офиса шерифа Санта-Фе в распоряжение ТАСС. Ассистент режиссера признался, что не проверил патроны в оружие Болдуина перед трагедией на съемочной площадке. Согласно устоявшейся процедуре, техник по оружию Ханна Гутьеррес-Рид демонстрировала Холлсу барабан с патронами, а затем помощник передавал пистолет актеру.

«Дэвид заявил, что, когда Ханна показала ему оружие перед возобновлением репетиции, он смог вспомнить, что видел три патрона. Он сказал, что должен был проверить их все, но этого не сделал», — указано в документе из офиса шерифа.

После выстрела, ставшего причиной смерти оператора Галины Хатчинс, ассистент режиссера открыл револьвер. Холлс уверяет, что увидел в барабане четыре холостых патрона с дыркой сбоку и один без дырки.

Напомним, Алек Болдуин случайно ранил Хатчинс и режиссера Джоэла Соусу на съемках «Ржавчины». Оператора успели доставить в больницу, но спасти ее не удалось. Окружной прокурор Санта-Фе не исключает, что актеру могут предъявить обвинения после трагедии.