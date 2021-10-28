Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 октября 12:27
12:26
Общество
Жители Дзержинска высмеяли памятник легкоатлетам, сравнив его с «Аленкой»
12:25
Экономика
Проблемы петербургского метро: почему новых станций приходится ждать годами
12:24
Политика
Глава Крыма Аксенов пожелал украинцам освобождения от «нацистской нечисти»
12:24
Общество
Музеи и кинотеатры Пензенской области с 8 ноября будут доступны только по QR-коду
12:19
Происшествия
Ударивший ногой росгвардейца на незаконной акции в Москве задержан правоохранителями
12:19
Шоу-бизнес
Продюсер Олеся Сазыкина не исключила прогрессирующее психическое заболевание у Губина
12:19
Политика
Ведущий Норкин вспомнил анекдот про смерть фараона после слов Моргенштерна о Дне Победы
12:15
Происшествия
Площадь пожара в хозяйственном магазине в Краснодаре выросла до 1500 квадратных метров
12:15
Происшествия
В Бодайбо задержали похитителей трех руководителей золотодобывающего предприятия
12:14
Армия
NI: обновленный российский «Медведь» прослужит в ВКС РФ до 2040 года
Все новости

Новый MacBook Pro от Apple поступил в розничную продажу в России
Технологии
Новый MacBook Pro от Apple поступил в розничную продажу в России
Prt Scr youtube.com  /  Apple

Москва, 28 октября. Новый MacBook Pro от американской корпорации Apple поступил в розничную продажу спустя почти две недели после презентации. До этого можно было только сделать предзаказ ноутбука.

Десять дней назад компания Apple представила обновленные модели флагманского ноутбука MacBook Pro. Новые модели были представлены в двух вариациях: с дисплеями диагональю 14 и 16 дюймов. MacBook Pro в 14-дюймов обойдется покупателям в 1999 долларов, а 16-дюймовая модель будет стоить от 2499 долларов.

Корпорация в середине октября представила новые процессоры, которые получили название M1 Pro и M1 Max. В Apple заверили, что новинки в разы превосходят предыдущие модели.

Вернуться назад

Все новости / Технологии / Новый MacBook Pro от Apple поступил в розничную продажу в России
apple ноутбук macbook pro
Комментировать