Новый MacBook Pro от Apple поступил в розничную продажу в России

Москва, 28 октября. Новый MacBook Pro от американской корпорации Apple поступил в розничную продажу спустя почти две недели после презентации. До этого можно было только сделать предзаказ ноутбука.

Десять дней назад компания Apple представила обновленные модели флагманского ноутбука MacBook Pro. Новые модели были представлены в двух вариациях: с дисплеями диагональю 14 и 16 дюймов. MacBook Pro в 14-дюймов обойдется покупателям в 1999 долларов, а 16-дюймовая модель будет стоить от 2499 долларов.

Корпорация в середине октября представила новые процессоры, которые получили название M1 Pro и M1 Max. В Apple заверили, что новинки в разы превосходят предыдущие модели.