Украинская оппозиция обвинила Киев в попытке забыть о подвиге граждан в борьбе с нацистами

Киев, 28 октября. Киевские власти стремятся переписать историю и вычеркнуть из памяти граждан подвиг украинского народа в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, заявили представители «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ).

Партия поздравила сограждан с Днем освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. Оппозиция отметила великий подвиг людей, которые ценой собственной жизни боролись за освобождение страны.

«Низкий поклон вам, ветераны Великой Отечественной, спасшие украинский народ от уничтожения», — сказано в сообщении на сайте партии.

В ОПЗЖ обратили внимание, что действующая власть пытается забыть о героизме народа и переписать историю, чтобы вычеркнуть из памяти этот подвиг и страшную цену, которая была заплачена за победу над нацизмом.

Как стало известно ранее, украинские первоклассники в вышиванках спели песню про пособника нацистов Степана Бандеру. Инцидент произошел в одной из школ города Тернополь.