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Виктория Боня намекнула на отсутствие ума у Ксении Бородиной

  /   Обновлено: 28 октября 2021 11:53
Шоу-бизнес
Виктория Боня намекнула на отсутствие ума у Ксении Бородиной
instagram.com  /  @victoriabonya / @borodylia

Москва, 28 октября. Блогер Виктория Боня резко высказалась о телеведущей Ксении Бородиной, обвинив ее в трусости. Она раскрыла тайные сведения о прошлой жизни звезды и отметила, что та способна только плести интриги.

По ее словам, по глазам человека видно употребляет ли он запрещенные вещества или нет. Боня отметила, что Бородина часто приходила на съемки с отекшими глазами в солнцезащитных очках. Бывшая участница скандального телепроекта «Дом-2» готова попросить прощения у теледивы, если она докажет через экспертизу, что не употребляла запрещенные препараты.

Блогер неуважительно относится к звезде из-за того, что та якобы постоянно плетет интриги за спиной. А этого Боня очень не любит.

«Я вижу, что люди, смелые в высказываниях в своих сторис, когда у них есть несколько дублей, редкий раз могут высказать свое мнение сильному человеку, которого, может быть, считают своим соперником. На это нужна воля характера и чуточка ума, когда ни того, ни другого нет, сложно сказать свое мнение человеку», — намекнула Виктория Боня в интервью изданию «Собеседник.ру».

Виктория Боня и Ксения Бородина конфликтуют на протяжении достаточно долгого времени. На днях между знаменитостями произошел инцидент на вручении премии «Люди года» журнала FB.

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