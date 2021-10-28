Ящер и Песочный человек появятся в новом «Человеке-пауке»

Москва, 28 октября. Фотографии из нового выпуска журнала Empire, в котором рассказывается о предстоящем кинокомиксе «Человек-паук: Нет пути домой», появились в Instagram.

Пользователь с ником officialnerdyhero опубликовал кадры из журнала, в котором представлены снимки со съемочной площадки и детали о злодеях. На странице журнала сказано, что про «миры, включающие в себя Риса Иванса в роли Ящера и Томаса Хейдена Черча, сыгравшего Песочного человека». Это вряд ли можно назвать официальным подтверждением появления злодеев в киноленте, хотя в дебютном трейлере на них явно намекали.

Prt Scr instagram.com / @officialnerdyhero

На новом снимке Отто Октавиус держит одним щупальцем Человека-паука, а другим — держит героя за голову. Помимо компьютерной графики использовались настоящие прототипы щупалец Октавиуса, как это и было во втором «Человеке-пауке» Сэма Рейми, пишет «Культуромания».

Новая часть о Человеке-пауке выйдет в мировой прокат в середине декабря. Главную роль исполнил Том Холланд. Актер рассказал, что с большим восторгом смотрел на игру Альфреда Молины и назвал его «одним из самых любимых людей, с которыми ему довелось работать».