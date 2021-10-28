Блогер BadComedian высоко оценил идею перезапустить сериал о Зене

Современной аудитории вряд ли придется по вкусу оригинальный сюжет легендарного сериала из девяностых «Зена — королева воинов». Таким мнением поделился в беседе с ФАН блогер Евгений Баженов, более известный как BadComedian.

Недавно актриса Люси Лоулесс сообщила, что надеется на перезапуск проекта, принесшего ей славу. Кинообозреватель отметил, что в свое время любил смотреть сериал «Зена — королева воинов».

«В детстве — да, конечно. Мне больше нравился [сериал] про Геракла. У них кроссовер был, насколько я помню, с Кевином Сорбо. Сначала был Геракл, потом Зена. В общем-то, нравилось то, что это фэнтези. Интересные миры. Очень харизматична была сама Люси Лоулесс. По-моему, игры [о Зене] были даже какие-то», — сказал блогер.

Евгений Баженов добавил, что, по его мнению, авторам возможного перезапуска следует подумать о способах обновить сюжет.

«Клевый был сериал для тех времен, наверное. Сейчас, конечно, современным зрителям будет трудно такое смотреть. Думаю, если будут делать современный проект — сделают новую, скажем так, «прическу» и покажут в лучшем виде», — пояснил собеседник ФАН.

Prt Scr youtube.com / BadComedian

Он предположил, что авторы сериала могут сделать ставку на продвижение в нем идей феминизма.

«В последнее время стараются выехать на ностальгии и продвинуть повесточку. Она модная нынче. Мы тогда просто смотрели интересно поставленную историю про сильный женский персонаж, а сейчас еще и повесточку можно добавить. Возможно, получится и на ностальгии сыграть, и на модных трендах. Есть все шансы», — подытожил BadComedian.

Ранее Евгений Баженов в беседе с ФАН поделился ожиданиями от сюжета первого в истории снятого в космосе фильма «Вызов». По его мнению, эта картина вряд ли будет богата экшн-сценами.