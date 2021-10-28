СТС заменил шоу с Моргенштерном на фильм «Дэдпул» после скандала с Днем Победы

Москва, 28 октября. Шоу «Русский ниндзя», ведущим которого стал рэпер Моргенштерн, не показали в эфире телеканала СТС на фоне скандала о праздновании Дня Победы. Вместо этого запустили фильм «Дэдпул».

Интернет-пользователи, возмущенные отменой показа программы, поинтересовались, почему шоу не пустили в сетку вещания. На официальной странице СТС в «ВКонтакте» сообщили об изменениях в программе телеканала.

«Мы обязательно сообщим о новой дате позднее. Благодарим за понимание», — указали представители СТС.

Пресс-служба СТС сообщила «Российской газете», что премьера ожидается 22 ноября 2021 года. Что стало причиной переноса даты показа шоу, не указали.

Моргенштерн оскандалился после интервью Ксении Собчак. Он заявил, что не понимает суть празднования Дня Победы. Позднее музыкант извинился за сказанное и заявил, что его слова были вырваны из контекста. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку слов Моргенштерна о 9 Мая.