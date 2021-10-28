Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 октября 12:26
12:25
Экономика
Проблемы петербургского метро: почему новых станций приходится ждать годами
12:24
Политика
Глава Крыма Аксенов пожелал украинцам освобождения от «нацистской нечисти»
12:24
Общество
Музеи и кинотеатры Пензенской области с 8 ноября будут доступны только по QR-коду
12:19
Происшествия
Ударивший ногой росгвардейца на незаконной акции в Москве задержан правоохранителями
12:19
Шоу-бизнес
Продюсер Олеся Сазыкина не исключила прогрессирующее психическое заболевание у Губина
12:19
Политика
Ведущий Норкин вспомнил анекдот про смерть фараона после слов Моргенштерна о Дне Победы
12:15
Происшествия
Площадь пожара в хозяйственном магазине в Краснодаре выросла до 1500 квадратных метров
12:15
Происшествия
В Бодайбо задержали похитителей трех руководителей золотодобывающего предприятия
12:14
Армия
NI: обновленный российский «Медведь» прослужит в ВКС РФ до 2040 года
12:08
Общество
Предпринимателя экстрадировали из Испании в Краснодар за мошенничество на 385 млн руб.
Все новости

СТС заменил шоу с Моргенштерном на фильм «Дэдпул» после скандала с Днем Победы

  /   Обновлено: 28 октября 2021 11:45
Шоу-бизнес
СТС заменил шоу с Моргенштерном на фильм «Дэдпул» после скандала с Днем Победы
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 28 октября. Шоу «Русский ниндзя», ведущим которого стал рэпер Моргенштерн, не показали в эфире телеканала СТС на фоне скандала о праздновании Дня Победы. Вместо этого запустили фильм «Дэдпул».

Интернет-пользователи, возмущенные отменой показа программы, поинтересовались, почему шоу не пустили в сетку вещания. На официальной странице СТС в «ВКонтакте» сообщили об изменениях в программе телеканала.

«Мы обязательно сообщим о новой дате позднее. Благодарим за понимание», — указали представители СТС.

Пресс-служба СТС сообщила «Российской газете», что премьера ожидается 22 ноября 2021 года. Что стало причиной переноса даты показа шоу, не указали.

Моргенштерн оскандалился после интервью Ксении Собчак. Он заявил, что не понимает суть празднования Дня Победы. Позднее музыкант извинился за сказанное и заявил, что его слова были вырваны из контекста. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку слов Моргенштерна о 9 Мая.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / СТС заменил шоу с Моргенштерном на фильм «Дэдпул» после скандала с Днем Победы
скандал русский ниндзя моргенштерн
Комментировать