Сергей Карасев обслужит центральный матч 13-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо»

Санкт-Петербург, 28 октября. Бригада арбитра ФИФА Сергея Карасева будет работать на матче 13-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Динамо».

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила на официальном сайте, что поединок петербургского «Зенита» с московским «Динамо» доверено обслуживать бригаде Сергея Карасева. Помогать арбитру ФИФА будут лайнсмены Максим Гаврилин и Игорь Демешко.

Матч «Зенит» — «Динамо» пройдет 29 октября. Игра на петербургском стадионе «Газпром Арена» начнется в 19 часов по московскому времени. После 12 туров «Зенит» с 26 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. «Динамо», в активе которого 23 балла, занимает второе место.

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