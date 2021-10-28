Рособоронэкспорт: Россия готова обеспечить ВВС Перу новыми боевыми самолетами

Москва, 28 октября. Россия готова поставить Перу новейшие образцы боевых самолетов и вертолетов при наличии соответствующего запроса со стороны Лимы. Об этом заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

По его словам, в настоящее время на вооружении ВВС Перу состоят истребители МиГ-29, штурмовики Су-25 и вертолет Ми-171Ш. При этом, российская сторона готова обеспечить Лиму новыми боевыми самолетами и вертолетами, а также провести модернизацию техники, которая находится на вооружении перуанских военно-воздушных сил, передает ТАСС.

«Российская сторона готова обеспечить модернизацию истребителей МиГ-29 и Су-25 при обращении перуанской стороны по данному вопросу», — сказал Михеев.

Ранее в Рособоронэкспорте заявили, что новый российский истребитель пятого поколения The Checkmate вызвал большой интерес у иностранных заказчиков. Среди потенциальных покупателей называются страны Ближнего Востока, Южной Америки, Азии, а также Северной Африки, передает телеканал «360».