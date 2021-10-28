Президент Армении Саркисян намекнул на уход в отставку после изменения конституции

Ереван, 28 октября. Президент Армении Армен Саркисян не исключил своего ухода в отставку в случае конституционной реформы в стране. Об этом политик заявил в интервью телеканалу РБК.

По словам Саркисяна, если Армения станет президентской республикой, он подаст в отставку. Как отметил политик, он сам ратует за возвращение именно сильной президентской власти, потому что с парламентским форматом население страны испытывает серьезные трудности.

«Когда я говорю об изменении конституции, я ни в коем случае не имею в виду себя. Если мы все-таки поменяем конституцию через референдум, она начнет работать, только когда избирается новый президент. Если мы примем новую конституцию, я готов сразу подать в отставку», — намекнул Саркисян.

За время работы на посту президента Армен Саркисян предпринял ряд усилий по укреплению отношений России и Армении. Так, например, 15 октября в кавказской республике была образована Ереванско-Армянская епархия Русской Православной Церкви.