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Президент Армении Саркисян намекнул на уход в отставку после изменения конституции

  /   Обновлено: 28 октября 2021 11:41
Политика
Президент Армении Саркисян намекнул на уход в отставку после изменения конституции
president.am  /  Аппарат Президента Республики

Ереван, 28 октября. Президент Армении Армен Саркисян не исключил своего ухода в отставку в случае конституционной реформы в стране. Об этом политик заявил в интервью телеканалу РБК.

По словам Саркисяна, если Армения станет президентской республикой, он подаст в отставку. Как отметил политик, он сам ратует за возвращение именно сильной президентской власти, потому что с парламентским форматом население страны испытывает серьезные трудности.

«Когда я говорю об изменении конституции, я ни в коем случае не имею в виду себя. Если мы все-таки поменяем конституцию через референдум, она начнет работать, только когда избирается новый президент. Если мы примем новую конституцию, я готов сразу подать в отставку», — намекнул Саркисян.

За время работы на посту президента Армен Саркисян предпринял ряд усилий по укреплению отношений России и Армении. Так, например, 15 октября в кавказской республике была образована Ереванско-Армянская епархия Русской Православной Церкви.

 

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Армения отставка конституция реформа саркисян
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