Блогер «Брюссельский стукач»: «Золото скифов — политический проект киевской пропаганды»

О том, как историческое достояние превратилось в инструмент манипуляции общественным мнением, рассказывает автор телеграм-канала «Брюссельский стукач».

История культурного конфликта

Борьба за так называемое золото скифов продолжается между властями Украины и несколькими музеями Крыма уже восьмой год. Под этим обобщающим названием понимается коллекция артефактов, среди которых расписной алтарь из погребения скифского царя Скилура, статуя змееногой богини скифов, китайские лаковые шкатулки из Усть-Альминского могильника, а также множество других украшений и предметов.

Со момента их обнаружения на территории Крымского полуострова предметы находились в распоряжении Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника, Музея Тавриды в Симферополе, Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника и археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический».

В феврале 2014 года экспонаты были отправлены на выставку в голландский музей Алларда Пирсона, но из-за последующего вхождения Крымского полуострова в состав России стороны не смогли договориться, куда должны вернуться исторические ценности: обратно в крымские музеи или в Киев.

Разрешение этого спора легло на плечи окружного суда Амстердама. В 2016 году он постановил передать коллекцию в распоряжение Украины. Однако после поданной музеями Крыма апелляции решение было приостановлено и разбирательство продолжилось.

В итоге 26 октября 2021 года голландский апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции и постановил, что золото скифов все-таки принадлежит украинской стороне и должно быть передано Киеву.

Тем не менее решение еще может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов, поэтому, вернется ли теперь золото на Украину, однозначно сказать сложно.

Наверняка известно только одно: новое постановление суда в Амстердама вряд ли можно назвать независимым. Киев намеренно создал такие условия, в которых другого решения у нидерландского правосудия быть не могло.

Суд Нидерландов фактически загнали в угол

С самого начала конфликта Киева с крымскими музеями официальная украинская пропаганда начала формировать мнение, что возвращение артефактов из Нидерландов — вопрос не культурного, а политического характера.

В 2015 году интернет-издание «Гордон» опубликовало материал с говорящим названием «Полуостров Крым. Аннексия национального достояния». Его посыл заключался в том, что с «аннексией украинской территории» Россия «экспроприировала» огромное количество культурных ценностей, а золоту скифов просто повезло вовремя уехать в Нидерланды и не быть «захваченным» как все остальное.

В 2016 году решение окружного суда Амстердама в пользу Украины откровенно преподносилось украинским руководством как победа над «российской агрессией».

«Решение окружного суда Амстердама означает, что не только скифское золото является украинским. Крым — тоже украинский, Крым наш, и точка. Это вытекает из решения суда европейской страны», — заявил Петр Порошенко, бывший в то время президентом страны.

Именно после этого заявления мнение о том, что золото скифов — это не столько про культуру, сколько про принадлежность Крыма, впервые подхватили некоторые зарубежные СМИ, в том числе известное американское издание Washington Post.

Спустя год украинский тезис о политической значимости скифского золота подкрепило еще одно популярное американское издание Newsweek. Оно весьма вольно интерпретировало решение амстердамского суда, напомнив читателям, что «артефакты не могут быть возвращены в Крым, пока он оккупирован Россией».

Естественно, похожие смыслы также формировались в украинском и зарубежном сегментах социальных сетей.

Минкульт РФ назвал незаконным решение по скифскому золоту.

Очень смешно, когда Россия начинает говорить о законности и международном праве. — Серый Кардинал???? (@slevo4kin) December 14, 2016

Очевидно, что многолетняя работа украинской пропаганды по приравниванию проблемы возвращения коллекции к теме «российской агрессии» не могла пройти бесследно. Тем более, если учитывать участие в ней крупных зарубежных изданий.

В результате этой деятельности, а также на фоне общего отношения на Западе к вопросу вхождения Крыма в состав России весьма сложно представить, чтобы апелляционный суд Нидерландов мог вынести какое-то иное решение. Политическая конъюнктура здесь уже однозначно стояла гораздо выше здравого смысла.

Лишнее тому подтверждение — реакция на решение суда со стороны украинских властей.

«Долгожданная победа Украины в суде Амстердама! Скифское золото вернется на Украину. Благодарен суду за справедливое решение, а командам минюста, МИД и минкультуры за результат. Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем скифское золото, а затем и Крым», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Довгоочікувана перемога ???????? в суді Амстердама! «Скіфське золото» повернеться до України. Вдячний суду за справедливе рішення, а командам @minjust_gov_ua, @MFA_Ukraine та @MKIPUkraine за результат. Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо «скіфське золото», а потім і Крим. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 26, 2021

Несложно представить, как выглядела бы эта речь, если Нидерланды встали бы на сторону России.

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