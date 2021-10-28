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Штормовой ветер оставил без электричества сотни тысяч жителей на востоке США
Весь мир
Штормовой ветер оставил без электричества сотни тысяч жителей на востоке США
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Бостон, 28 октября. Около полумиллиона американцев остались без света из-за сильного северо-восточного ветра. Больше всего пострадали Массачусетс, Коннектикут и Род-Айленд. Об этом сообщает CBC News.

Губернатор Массачусетса Чарли Бейкер заявил, что спецслужбы работают над восстановлением подачи электричества в дома. По его данным, без света остались около полумиллиона жителей. Градоначальник также предупредил о задержках общественного транспорта и наводнениях в отдельных районах.

«Это будет многодневный процесс восстановления. Если вам придется выйти, и вы окажетесь в некоторых из этих областей, которые сильно пострадали, то постарайтесь соблюдать осторожность», — отметил губернатор.

Агентство по чрезвычайным ситуациям Массачусетса предложило жителям, которые остались без электричества, на время перебраться к родственникам, друзьям или обратиться к властям за помощью.

Ожидается, что штормовой ветер ослабнет к четвергу 28 октября, об этом сообщила Национальная метеорологическая служба. В последующие дни прогнозируется более сухая погода в этой части США.

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