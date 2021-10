Штормовой ветер оставил без электричества сотни тысяч жителей на востоке США

Бостон, 28 октября. Около полумиллиона американцев остались без света из-за сильного северо-восточного ветра. Больше всего пострадали Массачусетс, Коннектикут и Род-Айленд. Об этом сообщает CBC News.

Губернатор Массачусетса Чарли Бейкер заявил, что спецслужбы работают над восстановлением подачи электричества в дома. По его данным, без света остались около полумиллиона жителей. Градоначальник также предупредил о задержках общественного транспорта и наводнениях в отдельных районах.

Агентство по чрезвычайным ситуациям Массачусетса предложило жителям, которые остались без электричества, на время перебраться к родственникам, друзьям или обратиться к властям за помощью.

At 6PM, outages of ~448K customers



This will be a multi-day power restoration effort.



Residents who are not able to stay in their homes without power should seek other options such as staying with family or friends, hotels, or check w/ local officials for other shelter options. pic.twitter.com/kgS69oaZ72