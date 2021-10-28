Штормовой ветер оставил без электричества сотни тысяч жителей на востоке США

Бостон, 28 октября. Около полумиллиона американцев остались без света из-за сильного северо-восточного ветра. Больше всего пострадали Массачусетс, Коннектикут и Род-Айленд. Об этом сообщает CBC News.

Nor'easter's strong winds knock out power for nearly half a million residents - CBS News https://t.co/0JBtWIQgUO — Randy Sills (@randman_0514) October 28, 2021

Губернатор Массачусетса Чарли Бейкер заявил, что спецслужбы работают над восстановлением подачи электричества в дома. По его данным, без света остались около полумиллиона жителей. Градоначальник также предупредил о задержках общественного транспорта и наводнениях в отдельных районах.

«Это будет многодневный процесс восстановления. Если вам придется выйти, и вы окажетесь в некоторых из этих областей, которые сильно пострадали, то постарайтесь соблюдать осторожность», — отметил губернатор.

Агентство по чрезвычайным ситуациям Массачусетса предложило жителям, которые остались без электричества, на время перебраться к родственникам, друзьям или обратиться к властям за помощью.

At 6PM, outages of ~448K customers



This will be a multi-day power restoration effort.



Residents who are not able to stay in their homes without power should seek other options such as staying with family or friends, hotels, or check w/ local officials for other shelter options. pic.twitter.com/kgS69oaZ72 — MEMA (@MassEMA) October 27, 2021

Ожидается, что штормовой ветер ослабнет к четвергу 28 октября, об этом сообщила Национальная метеорологическая служба. В последующие дни прогнозируется более сухая погода в этой части США.