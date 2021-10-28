Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 октября 12:25
12:25
Экономика
Проблемы петербургского метро: почему новых станций приходится ждать годами
12:24
Политика
Глава Крыма Аксенов пожелал украинцам освобождения от «нацистской нечисти»
12:24
Общество
Музеи и кинотеатры Пензенской области с 8 ноября будут доступны только по QR-коду
12:19
Происшествия
Ударивший ногой росгвардейца на незаконной акции в Москве задержан правоохранителями
12:19
Шоу-бизнес
Продюсер Олеся Сазыкина не исключила прогрессирующее психическое заболевание у Губина
12:19
Политика
Ведущий Норкин вспомнил анекдот про смерть фараона после слов Моргенштерна о Дне Победы
12:15
Происшествия
Площадь пожара в хозяйственном магазине в Краснодаре выросла до 1500 квадратных метров
12:15
Происшествия
В Бодайбо задержали похитителей трех руководителей золотодобывающего предприятия
12:14
Армия
NI: обновленный российский «Медведь» прослужит в ВКС РФ до 2040 года
12:08
Общество
Предпринимателя экстрадировали из Испании в Краснодар за мошенничество на 385 млн руб.
Все новости

Анастасию Решетову заподозрили в связи с женатым казахским бизнесменом Нурали Алиевым
Шоу-бизнес
Анастасию Решетову заподозрили в связи с женатым казахским бизнесменом Нурали Алиевым
Pr Scr instagram.com  /  @volkonskaya.reshetova

Москва, 28 октября. Модель и блогера Анастасию Решетову подозревают в романе с женатым мужчиной. Предполагается, что ее новым возлюбленным стал старший внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — бизнесмен Нурали Алиев.

О возможной любовной связи Решетовой с казахским предпринимателем написал Telegram-канал «Прачечная». Авторы сообщили со ссылкой на СМИ, что модель заметили с Алиевым на отдыхе в Дубае. Пребывание российской знаменитости в ОАЭ подтверждается кадрами с ее страницы в Instagram.

Вероятно, именно из-за связи с женатым бизнесменом блогер открыла франшизу своего салона красоты именно в Казахстане. В Сети пишут, что именно Алиев помог Решетовой привезти бизнес в его страну, и теперь она может ездить туда по делам, чтобы быть ближе к возлюбленному.

Предполагается, что именно ради внука Назарбаева модель приняла ислам. Знаменитость даже успела надеть саукеле — головной убор, который казахские девушки носят первое время после свадьбы. По данным Telegram-каналов, с Алиевым ранее заигрывала экс-участница «Дома-2» Виктория Боня.

Анастасия Решетова воспитывает сына Ратмира от своего экс-избранника — рэпера Тимати. Недавно мальчику исполнилось два года. Модель рассталась с отцом ребенка, когда малышу еще не было и года.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Анастасию Решетову заподозрили в связи с женатым казахским бизнесменом Нурали Алиевым
алиев знаменитости решетова
Комментировать