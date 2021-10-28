Анастасию Решетову заподозрили в связи с женатым казахским бизнесменом Нурали Алиевым

Москва, 28 октября. Модель и блогера Анастасию Решетову подозревают в романе с женатым мужчиной. Предполагается, что ее новым возлюбленным стал старший внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — бизнесмен Нурали Алиев.

О возможной любовной связи Решетовой с казахским предпринимателем написал Telegram-канал «Прачечная». Авторы сообщили со ссылкой на СМИ, что модель заметили с Алиевым на отдыхе в Дубае. Пребывание российской знаменитости в ОАЭ подтверждается кадрами с ее страницы в Instagram.

Вероятно, именно из-за связи с женатым бизнесменом блогер открыла франшизу своего салона красоты именно в Казахстане. В Сети пишут, что именно Алиев помог Решетовой привезти бизнес в его страну, и теперь она может ездить туда по делам, чтобы быть ближе к возлюбленному.

Предполагается, что именно ради внука Назарбаева модель приняла ислам. Знаменитость даже успела надеть саукеле — головной убор, который казахские девушки носят первое время после свадьбы. По данным Telegram-каналов, с Алиевым ранее заигрывала экс-участница «Дома-2» Виктория Боня.

Анастасия Решетова воспитывает сына Ратмира от своего экс-избранника — рэпера Тимати. Недавно мальчику исполнилось два года. Модель рассталась с отцом ребенка, когда малышу еще не было и года.