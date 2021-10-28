Проблемы петербургского метро: почему новых станций приходится ждать годами

Петербуржцы, особенно живущие в спальных районах, устали ждать решения транспортных проблем, когда поездка в центр порой превращается в довольно мучительный квест. Значительную часть проблем в виде переполненных маршруток и постоянных автомобильных пробок могли бы решить новые ветки и станции метро. Увы, строительство новых станций питерской подземки идет не просто медленно — с постоянным переносом сроков. Эта отрасль, похоже, давно уже переживает серьезный кризис.

Не без «ревности» смотрящих в сторону Москвы петербуржцев особенно удивляет, что в столице ситуация прямо противоположная: там метро и другие виды городского общественного транспорта развиваются на порядок активнее. ФАН решил сравнить ситуацию со строительством метро в Москве и Питере, задавшись сакраментальными русскими вопросами: кто виноват и что делать?

Немного статистики

Итак, берем период в десять лет — с 2011 по 2021 год. За это время в Москве введено в строй 200 километров линий метро, построено 11 электродепо. Открыто 90 (вдумайтесь в это число!) станций, в том числе 31 станция Московского центрального кольца. В ближайшие три года в Москве планируется построить еще 25 станций метро и более 58 километров линий.

А вот, увы, гораздо менее радужные данные по Петербургу: за те же десять лет (с 2011 по 2021, при том, что в последние два года в городе не открыто ни одной станции) в Северной столице введено в эксплуатацию всего 13 станций — «Звенигородская», «Волковская», «Спасская», «Обводный канал», «Адмиралтейская», «Бухарестская», «Международная», «Спортивная-2», «Беговая» и «Новокрестовская» (последняя переименована в «Зенит» и работает исключительно в режиме «выходного дня» и во время проведения матчей на «Газпром-Арене»).

Последние три станции открылись в городе сразу после вступления в должность губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Это три станции Фрунзенского радиуса, которые, скажем мягко, очень долго и трудно шли к завершению: «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».

После этого ни одной новой станции в Питере, увы, не открылось.

Невские Новости / Сергей Борода

Что ждет питерскую подземку в ближайшее время

Пока все официальные сообщения о ближайших планах развития петербургского метро носят, скорее, формат заявления о намерениях. Так, официально сообщается, что ближайшее открытие новых станций метро перенесено на 2024 год. Новая дата по контракту — 15 декабря 2024 года. Это касается и многострадальных станций «Театральная» и «Горный институт» (оранжевая ветка). Разговоры о необходимости этих станций велись давно. Строить их начали еще в 2013 году. «Горный институт» обещали открыть в конце 2019 года. Потом сроки сдвинулись сначала на 2021-й, затем на 2023-й и вот теперь — на 2024 год.

Сдвинулись сроки ввода в эксплуатацию и двух станций новой коричневой ветки метро. Это «Путиловская» (пересадочная с «Автово») и «Юго-Западная», которые тоже начали строить в 2013-м. Отметим, коричневая ветка должна серьезно улучшить отчаянную транспортирую ситуацию в бурно растущем Красносельском районе Петербурга. Жилье-то там строится, но ни одной станции метро до сих пор нет — въехать и выехать на работу и с работы — проблема, не решаемая годами.

Рубежным сроком открытия более или менее значительного количества новых станций теперь называют неблизкий 2032 год. К этому времени город должен прирасти уже упомянутыми «Горным институтом», «Театральной» и «Путиловской». Также в планах — «Яхтенная», «Казаковская», «Кудрово», «Планерная», «Шуваловский проспект», «Броневая», «Заставская», «Каретная» и «Боровая». Давно обещают вторые вестибюли на «Балтийской» и «Василеостровской».

Таким образом, до 2032 года в Петербурге планируют открыть 12 новых станций. И тут обращает на себя внимание даже не разительный контраст с гораздо более амбициозными московскими планами, где, повторим, в ближайшие три планируется построить 25 станций метро. Просто прикиньте: сегодня на календаре 2021-й. До 2032-го — 11 лет… Как тут не вспомнить сказку про Ходжу Насреддина…

vk.com / (V)

Кто виноват и что делать: мнение эксперта

Откуда растут ноги нынешних проблем петербургского метрополитена и в каком направлении нужно действовать, чтобы преодолеть серьезное отставание даже не от Москвы, а хотя бы от своих собственных планов, ФАН рассказал политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик.

«Я как коренной ленинградец люблю сравнивать темпы строительства нашего метро даже не с Москвой, а с советским Ленинградом. Мы помним, как в 1970–1980-е годы в нашем городе массово вводились в строй новые станции метро. Это продолжалось уже в Санкт-Петербурге в начале и даже в середине 1990-х, пока сохранялся советский задел, который позволял держать достойный темп развития метро».

Сейчас, конечно, ситуация другая, отмечает эксперт. Нынешний кризис в развитии городского подземного транспорта вызван как объективными экономическими причинами, так и субъективными просчетами, допущенными городскими властями в последние годы, говорит он.

«Ситуация вокруг «Метростроя», все эти проверки, уголовные дела и так далее, — это тоже, безусловно, показатель неблагополучия в этой сфере», — отметил эксперт.

По мнению собеседника ФАН, городским властям пора уже принимать серьезные меры, чтобы постараться переломить ситуацию.

«Мы знаем, насколько серьезные транспортные проблемы в Красносельском районе и в более широком плане — во всем юго-западе города. Мы знаем, что есть острая необходимость строительства у нас кольцевой линии метро — как в Москве. Понятно, что для всего этого необходима помощь федерального центра, но пора изыскивать и собственные ресурсы», — отмечает Соловейчик.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По словам эксперта, нужно восстанавливать разрушенную в девяностые систему подготовки кадров, коей был славен Ленинград. В том числе — кадров для строительства метро. Но это не единственное, что необходимо делать уже прямо сейчас.

«Самое главное — городу необходимы финансовый порядок и дисциплина. Нужно навести порядок с теми структурами, которые отвечают за строительство метро. Нужен четкий ежедневный контроль за финансовыми потоками, чтобы ни одна копейка не ушла налево. Думаю, это вполне посильная задача для контролирующих органов. Нужны жесткие требования при проведении конкурсов, отборе подрядчиков и субподрядчиков, чтобы не было махинаций с тендерами. Ну и, разумеется, нужно как можно скорее подготовить соответствующие поправки в городской бюджет. Но даже эти меры не смогут кардинально решить ситуацию, поэтому все-таки нужно постараться выбить центральное финансирование на строительство городского метро», — подчеркнул Владимир Соловейчик.

Ранее ФАН рассказывал о некоторых «странностях» введенного в городе так называемого локдауна в связи с нерабочими днями с 30 октября до 7 ноября.