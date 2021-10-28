Мошенники придумали новую схему оформления кредитов

Москва, 28 октября. Появилась новая схема хищения денег, которая объединила в себе сразу несколько приемов и рассчитана на активных пользователей интернета, передает Life.ru.

Мошенники активно собирают персональную информацию, которая может быть доступна из слитых кредитных баз и открытых аккаунтов соцсетей. Полученные данные при помощи специальных программ они моделируют в анкеты различных микрофинансовых организаций, которые готовы давать займы по онлайн-заявкам.

Ничего не подозревающим гражданам приходят CMC c кодами для подтверждения регистрации или других действий. Затем потенциальную жертву атакуют звонками якобы сотрудников технической поддержки. Они просят несколько скриншотов экрана с входящими СМС. Эти скриншоты помогают злоумышленникам завершить оформление онлайн-займа.

Приблизительно через месяц жертва получает претензию от микрофинансовой организации по поводу возврата займа.

«Новая схема так же, как и все предыдущие, построена на факторе использования достоверной персональной информации, часть которой (код из СМС) никто, кроме самих жертв мошенничества, знать не мог, — рассказывает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Именно поэтому финансовые организации, как правило, отказываются каким-либо образом компенсировать потери пострадавших от действий мошенников, настаивая, что это граждане пренебрегли мерами безопасности, а значит, должны погасить образовавшийся долг. Опровергнуть эту позицию очень непросто».

Такая схема часто срабатывает, ведь люди склонны совершать иррациональные или рискованные действия, находясь под влиянием эмоций. Именно с психологическими манипуляциями связана и другая схема обмана.

Осенью 2021 года Сбербанк широко анонсировал важную для себя дату — 180 лет со дня образования. Аферисты с удовольствием взялись за этот инфоповод. В соцсетях стала распространяться информация о том, что Сбер якобы дарит своим клиентам деньги и ценные подарки — вплоть до предоставления скидок на оплату коммунальных услуг. Для получения щедрых подарков от крупнейшего банка страны всего лишь нужно ввести данные своей карты и ответить на полученное СМС. Дальше технически осуществляется перевод денег мошенникам.

К сожалению, обращение в полицию деньги не вернет. Переговоры с банком — тоже бесполезны, так как закон не обязывает их устанавливать обстоятельства выдачи денег. Самым эффективным остается решение вопроса через суд.

Однако следует знать о ряде нюансов. Во-первых, оспаривать в суде стоит не сумму долга, а сам факт сделки. Обратиться можно и дистанционно, просто отправив в суд исковое заявление почтой и указав в иске просьбу рассмотреть дело без личного участия в судебных заседаниях.

Во-вторых, в иске обязательно надо сделать акцент на том, что деньги были выданы дистанционно и не были переведены ни на один из принадлежащих вам счетов. Аргумент является основным доказательством неполучения вами займа.

В-третьих, вместе с иском имеет смысл подавать ходатайства об обеспечении предоставления кредитором доказательств, включая справки о счете, на который были переведены деньги, либо расписки о получении наличных денег. Получив судебное решение, вы точно не будете должны выплачивать что-либо по чужому займу.

Ранее ФАН сообщал о том, что мошенники научились обманывать продавцов подержанных iPhone. Они блокируют устройства через Apple ID.