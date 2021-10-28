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Саудовская Аравия объявила ливанский банк террористической организацией
Весь мир
Саудовская Аравия объявила ливанский банк террористической организацией
Федеральное агентство новостей  / 

Власти Саудовской Аравии признали ливанскую ассоциацию «Аль-Кард аль-Хасан» (Al-Qard al-Hasan Association — AQAH) террористической организацией за связь с «Хезболлой».

Служба безопасности королевства сообщила, что банковская структура фактически является финансовым подразделением исламистского движения, управляет денежными активами и занимается бюджетным обеспечением его деятельности, в том числе военных операций. По этой причине Эр-Рияд заморозил активы ассоциации на территории Саудовской Аравии и издал для соотечественников запрет на любые формы сотрудничества с «Аль-Кард аль-Хасан».

Борьба с «Хезболлой»

Монархия Персидского залива давно избегает контактов с официальным Ливаном из-за сильного влияния «Хезболлы» на жизнь государства. Исламистское движение имеет не только военное крыло, но и политическое, представители которого входят в парламент и другие властные структуры.

Хезболла — инфографика ФАН
Федеральное агентство новостей /

При этом проиранское шиитское объединение, по словам саудовских чиновников, поддерживает в Йемене силы повстанцев-хуситов из движения «Ансар Аллах», которым противостоит возглавляемая королевством арабская коалиция.

В то же время к борьбе с «Хезболлой» саудитов подталкивает и их ключевой западный союзник — США.

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Global Look Press / Haitham Moussawi / Keystone Press Agency / Marwan Naamani / dpa

Так, этой осенью Вашингтон инициировал введение санкций против сотрудничавших с движением компаний и предпринимателей. Этот шаг был сделан после того, как испытывающие энергетический кризис ливанцы в обход действующих ограничений получили несколько партий иранского топлива. Эти поставки были организованы непосредственно руководством «Хезболлы», а распределение энергоресурсов между гражданами помогала осуществлять именно «Аль-Кард аль-Хасан».

Ассоциация без того начиная с 2007 года находится в «черном списке» Вашингтона. Теперь же к этой борьбе присоединилась и Саудовская Аравия.

Борьба с ней является очередным проявлением регионального соперничества Эр-Рияда с Тегераном, влияние которого королевство стремится ослабить. Хоть в последнее время стороны проявили заинтересованность в переговорах, их очевидная конкуренция продолжается. 

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Федеральное агентство новостей /

«Аль-Кард аль-Хасан» и методы банкинга

В последний раз ассоциация оказалась в центре крупного скандала еще в конце 2020 года. В декабре анонимная хакерская группа под названием SpiderZ взломала ее серверы и опубликовала документы, где подробно описывались все проводимые там операции.

Файлы содержали информацию об учетных записях почти 400 000 физических и юридических лиц. Помимо обычных ливанских граждан, в документах фигурировали экспатрианты, сотрудники учреждений «Хезболлы», называемые «крупными вкладчиками», а также иранские организации и ливанские банки, обслуживавшие «Аль-Кард аль-Хасан».

Исламистское движение активно использовало обменные пункты и местные финансовые учреждения для перевода своих доходов из различных источников. Как утверждали западные эксперты, распространенная на Ближнем Востоке система хавалы имеет ряд особенностей, способствующих отмыванию денег и коррупции.

Все проводимые в ее рамках финансовые переводы проводятся без пропуска их через систему, регистрирующую кредитные и дебетовые операции. Транзакции, в том числе и международные, в этом случае осуществляются методом взаимозачета или же при личных встречах, так что отследить денежные потоки государственные контрольные органы не могут.

Тем не менее в документах AQAH в избытке фигурировали внутренние данные о финансовом обороте подразделений «Хезболлы», из-за чего банковскую ассоциацию и обвиняют в пособничестве исламистскому движению, в ряде стран признанному террористическим.

Впрочем, несмотря на все претензии и санкции США «Аль-Кард аль-Хасан» работает, а ливанские денежно-кредитные организации сотрудничают с ней, став для шиитского исламистского объединения «воротами в международную финансовую систему».

Любое лицо за пределами страны имело возможность отправлять электронные переводы на счет ассоциации, внося средства в банк, поддерживающий корреспондентские отношения с ней — в этом и заключается одна из ключевых особенностей неформальной системы хавалы.

Удар Эр-Рияда

Новые шаги Саудовской Аравии, направленные против «Аль-Кард аль-Хасан», прежде всего приведут к существенным финансовым потерям ассоциации и ее клиентов от заморозки счетов в королевстве. Кроме того, поскольку местные учреждения теперь не смогут сотрудничать с ней, это станет причиной определенного ограничения ее возможностей.

В Эр-Рияде заявили о своей решимости в «борьбе с террористической деятельностью» и пообещали активнее координировать свои действия с другими государствами ради противодействия «Хезболле». Так что ударом по одной банковской ассоциации дело не ограничится — целью саудовских властей станут любые физические или юридические лица, заподозренные в финансовом партнерстве с исламистским движением.

Впрочем, этот шаг безусловно скажется и на простых ливанцах. В условиях продолжающегося экономического кризиса и мощнейшего обесценивания национальной валюты «Аль-Кард аль-Хасан» выдавала гражданам беспроцентные ссуды. Ограничение возможностей банка лишит многих людей необходимой поддержки.

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саудовская аравия хезболла ливан
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