Саудовская Аравия объявила ливанский банк террористической организацией

Власти Саудовской Аравии признали ливанскую ассоциацию «Аль-Кард аль-Хасан» (Al-Qard al-Hasan Association — AQAH) террористической организацией за связь с «Хезболлой».

Saudi Arabia designates Hezbollah’s financial arm as ‘terrorists’ https://t.co/UK7twNZrGa pic.twitter.com/8B1AYjjBj6 — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 27, 2021

Служба безопасности королевства сообщила, что банковская структура фактически является финансовым подразделением исламистского движения, управляет денежными активами и занимается бюджетным обеспечением его деятельности, в том числе военных операций. По этой причине Эр-Рияд заморозил активы ассоциации на территории Саудовской Аравии и издал для соотечественников запрет на любые формы сотрудничества с «Аль-Кард аль-Хасан».

Борьба с «Хезболлой»

Монархия Персидского залива давно избегает контактов с официальным Ливаном из-за сильного влияния «Хезболлы» на жизнь государства. Исламистское движение имеет не только военное крыло, но и политическое, представители которого входят в парламент и другие властные структуры.

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При этом проиранское шиитское объединение, по словам саудовских чиновников, поддерживает в Йемене силы повстанцев-хуситов из движения «Ансар Аллах», которым противостоит возглавляемая королевством арабская коалиция.

В то же время к борьбе с «Хезболлой» саудитов подталкивает и их ключевой западный союзник — США.

Global Look Press / Haitham Moussawi / Keystone Press Agency / Marwan Naamani / dpa

Так, этой осенью Вашингтон инициировал введение санкций против сотрудничавших с движением компаний и предпринимателей. Этот шаг был сделан после того, как испытывающие энергетический кризис ливанцы в обход действующих ограничений получили несколько партий иранского топлива. Эти поставки были организованы непосредственно руководством «Хезболлы», а распределение энергоресурсов между гражданами помогала осуществлять именно «Аль-Кард аль-Хасан».

Ассоциация без того начиная с 2007 года находится в «черном списке» Вашингтона. Теперь же к этой борьбе присоединилась и Саудовская Аравия.

Борьба с ней является очередным проявлением регионального соперничества Эр-Рияда с Тегераном, влияние которого королевство стремится ослабить. Хоть в последнее время стороны проявили заинтересованность в переговорах, их очевидная конкуренция продолжается.

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«Аль-Кард аль-Хасан» и методы банкинга

В последний раз ассоциация оказалась в центре крупного скандала еще в конце 2020 года. В декабре анонимная хакерская группа под названием SpiderZ взломала ее серверы и опубликовала документы, где подробно описывались все проводимые там операции.

Файлы содержали информацию об учетных записях почти 400 000 физических и юридических лиц. Помимо обычных ливанских граждан, в документах фигурировали экспатрианты, сотрудники учреждений «Хезболлы», называемые «крупными вкладчиками», а также иранские организации и ливанские банки, обслуживавшие «Аль-Кард аль-Хасан».

#HEZBOLLAH cyber-hackers have infiltrated Hezbollah's Al-Qard al-Hasan financial foundation & leaked the accounts of lenders & borrowers. The hackers, called #SPIDERZ, posted an anonymous-style video & said it will release further information at a later time pic.twitter.com/4JOfPAUOJA — Children of Peace (@ChildrenofPeace) December 30, 2020

Исламистское движение активно использовало обменные пункты и местные финансовые учреждения для перевода своих доходов из различных источников. Как утверждали западные эксперты, распространенная на Ближнем Востоке система хавалы имеет ряд особенностей, способствующих отмыванию денег и коррупции.

Все проводимые в ее рамках финансовые переводы проводятся без пропуска их через систему, регистрирующую кредитные и дебетовые операции. Транзакции, в том числе и международные, в этом случае осуществляются методом взаимозачета или же при личных встречах, так что отследить денежные потоки государственные контрольные органы не могут.

Тем не менее в документах AQAH в избытке фигурировали внутренние данные о финансовом обороте подразделений «Хезболлы», из-за чего банковскую ассоциацию и обвиняют в пособничестве исламистскому движению, в ряде стран признанному террористическим.

Впрочем, несмотря на все претензии и санкции США «Аль-Кард аль-Хасан» работает, а ливанские денежно-кредитные организации сотрудничают с ней, став для шиитского исламистского объединения «воротами в международную финансовую систему».

Любое лицо за пределами страны имело возможность отправлять электронные переводы на счет ассоциации, внося средства в банк, поддерживающий корреспондентские отношения с ней — в этом и заключается одна из ключевых особенностей неформальной системы хавалы.

Удар Эр-Рияда

Новые шаги Саудовской Аравии, направленные против «Аль-Кард аль-Хасан», прежде всего приведут к существенным финансовым потерям ассоциации и ее клиентов от заморозки счетов в королевстве. Кроме того, поскольку местные учреждения теперь не смогут сотрудничать с ней, это станет причиной определенного ограничения ее возможностей.

#SaudiArabia declared the Lebanon-based Al-Qard Al-Hassan Association a terrorist entity, due to its activities supporting Hezbollah.https://t.co/Dr0QwpGy8I — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) October 28, 2021

В Эр-Рияде заявили о своей решимости в «борьбе с террористической деятельностью» и пообещали активнее координировать свои действия с другими государствами ради противодействия «Хезболле». Так что ударом по одной банковской ассоциации дело не ограничится — целью саудовских властей станут любые физические или юридические лица, заподозренные в финансовом партнерстве с исламистским движением.

Впрочем, этот шаг безусловно скажется и на простых ливанцах. В условиях продолжающегося экономического кризиса и мощнейшего обесценивания национальной валюты «Аль-Кард аль-Хасан» выдавала гражданам беспроцентные ссуды. Ограничение возможностей банка лишит многих людей необходимой поддержки.