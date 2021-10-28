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Журнал Tatler пригласил на бал дочерей Газманова и Табакова
Шоу-бизнес
Журнал Tatler пригласил на бал дочерей Газманова и Табакова
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Москва, 28 октября. Журнал Tatler устраивает традиционный бал дебютанток. В этот раз среди гостей вечеринки — дочери певца Олега Газманова, актера Евгения Цыганова и режиссера Олега Табакова.

Ежегодно на праздник приглашаются дочки самых выдающихся деятелей культуры и искусства, чтобы показать свою красоту и заявить о себе. Ранее на торжестве появлялись дети звездных родителей, которые сейчас уже на слуху у публики. В частности, дочь актрисы Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская. Девушка уже вовсю снимается в кино и занята в фэшн-индустрии.

В этом году на бал дебютанток пригласили дочерей хореографа Егора Дружинина Александру, певца Олега Газманова Марианну, народного артиста РФ Михаила Турецкого Эммануэль. Им компанию составит Мария Табакова и Полина Цыганова, пишет Tatler.

Недавно стало известно, что сын режиссера Олега Табакова Павел стал отцом. Информация о рождении малышки появилась спустя несколько месяцев после счастливого события. Девочку назвали Мия, ее матерью является актриса Софья Синицына.

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