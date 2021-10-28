Обвиняемый в ритуальном убийстве рязанец стал фигурантом дела о краже оружия

Рязань, 28 октября. Полиция возбудила еще одно уголовное дело в отношении жителя Рязани, которого обвиняют в ритуальном убийстве, жертвой которого стал подросток.

Следствие установило, что у жителя поселка Учхоза Стенькино пропали из квартиры ружье, нарезной карабин и десятки патронов. Полицейские обнаружили тайники с оружием и боеприпасами в окрестности двух населенных пунктов в Рязанском районе. Стражи порядка заподозрили в хищении 52-летнего обвиняемого в убийстве подростка, тело которого было найдено в лесополосе под Рязанью 13 октября 2021 года.

По данным ведомства, мальчик стал жертвой бывшего отчима и его молодой подруги. Подозреваемым предъявили обвинение и они арестованы.

Тем временем перед судом предстанет житель города Арсеньев, сообщал портал Deita. Он убил свою знакомую, ограбил ее дом и сжег его, пытаясь скрыть среды преступления.