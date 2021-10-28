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МИД Китая выступил против любых контактов США и Тайваня
Политика
МИД Китая выступил против любых контактов США и Тайваня
wikipedia.org  /  Max12Max / CC BY-SA 4.0

Пекин, 28 октября. Китайская сторона выступает против контактов между США и Тайванем на любом уровне, а также призывает Вашингтон отказаться от попыток вмешательства во внутренние дела КНР. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

Глава тайваньской администрации перед этим сообщил, что на острове осуществляют деятельность американские инструкторы. Плюс ко всему Тайвань намерен сотрудничать с Соединенными Штатами для повышения собственной обороноспособности.

«Мы выступаем решительно против любых форм официальных и военных контактов между США и Тайванем. Мы выступаем против вмешательства США во внутренние дела Китая», — сообщил дипломат во время брифинга.

Как стало известно ранее, КНР осудила призыв США к ООН по тайваньскому вопросу. Пекин призвал Вашингтон соблюдать принцип «одного Китая».

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