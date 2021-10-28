Предпринимателя экстрадировали из Испании в Краснодар за мошенничество на 385 млн руб.

Краснодар, 28 октября. Фигурант уголовного дела о многомиллионном мошенничестве Иван Вандышев экстрадирован из Испании. Ранее ему заочно предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Дело ведет второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Следствием установлено, что по краевой целевой программе «Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта» с обществом, которым фактически руководил обвиняемый, заключили госконтракт. Компания должна была выполнить подрядные работы по строительству очистных сооружений.

«Во исполнение условий договора в 2012–2013 годах на расчетный счет общества было переведено порядка 385 миллионов рублей, которые Вандышев вывел из оборота компании и распорядился ими по своему усмотрению, не выполнив взятые на себя обязательства», — рассказали ФАН в управлении СКР по Краснодарскому краю.

Вандышеву удалось покинуть Россию до возбуждения уголовного дела. Его объявили в международный розыск. По решению суда он был арестован и заключен под стражу заочно. На данный момент обвиняемый находится в следственном изоляторе.

Ранее ФАН писал, что предприниматель из Краснодарского края Николай Гордик отсудил более 2 миллиардов рублей у банды Цапков. Его исковое заявление при этом было удовлетворено частично.