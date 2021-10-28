Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 октября 12:25
12:24
Политика
Глава Крыма Аксенов пожелал украинцам освобождения от «нацистской нечисти»
12:24
Общество
Музеи и кинотеатры Пензенской области с 8 ноября будут доступны только по QR-коду
12:19
Происшествия
Ударивший ногой росгвардейца на незаконной акции в Москве задержан правоохранителями
12:19
Шоу-бизнес
Продюсер Олеся Сазыкина не исключила прогрессирующее психическое заболевание у Губина
12:19
Политика
Ведущий Норкин вспомнил анекдот про смерть фараона после слов Моргенштерна о Дне Победы
12:15
Происшествия
Площадь пожара в хозяйственном магазине в Краснодаре выросла до 1500 квадратных метров
12:15
Происшествия
В Бодайбо задержали похитителей трех руководителей золотодобывающего предприятия
12:14
Армия
NI: обновленный российский «Медведь» прослужит в ВКС РФ до 2040 года
12:08
Общество
Предпринимателя экстрадировали из Испании в Краснодар за мошенничество на 385 млн руб.
12:07
Общество
Ученые Университета Колорадо разработали новый вид ДНК-тестов на COVID-19
Все новости

Доктор Комаровский: восстановить дыхание после COVID-19 можно с помощью питьевого режима

  /   Обновлено: 28 октября 2021 11:13
Общество
Доктор Комаровский: восстановить дыхание после COVID-19 можно с помощью питьевого режима
facebook.com  /  Евгений Комаровский

Москва, 28 октября. Людям, которые страдают одышкой после COVID-19, необходимо соблюдать несколько правил для восстановления дыхания. Об этом рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

По его словам, одышка после коронавируса не является нормой. Для восстановления легких каждому человеку потребуется разное время. Страдающим от такого последствия болезни COVID-19 необходимо следить за параметрами воздуха, которым они дышат.

Также нужно нормализовать питьевой режим и не допускать обезвоживания организма, рассказал Комаровский на своей странице в Instagram. Кроме того, врач посоветовал избегать вредных для легких условий. Например, не находиться рядом с курящим человеком или избегать помещений, где сухой воздух или пыльно.

Ранее исследователь Лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ Варвара Рябкова рассказала, что постковидный синдром чаще наблюдается у пациентов в возрасте 30-50 лет.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Доктор Комаровский: восстановить дыхание после COVID-19 можно с помощью питьевого режима
легкие коронавирус одышка
Комментировать