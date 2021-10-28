Доктор Комаровский: восстановить дыхание после COVID-19 можно с помощью питьевого режима

Москва, 28 октября. Людям, которые страдают одышкой после COVID-19, необходимо соблюдать несколько правил для восстановления дыхания. Об этом рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

По его словам, одышка после коронавируса не является нормой. Для восстановления легких каждому человеку потребуется разное время. Страдающим от такого последствия болезни COVID-19 необходимо следить за параметрами воздуха, которым они дышат.

Также нужно нормализовать питьевой режим и не допускать обезвоживания организма, рассказал Комаровский на своей странице в Instagram. Кроме того, врач посоветовал избегать вредных для легких условий. Например, не находиться рядом с курящим человеком или избегать помещений, где сухой воздух или пыльно.

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