Штраф до 5 тысяч рублей грозит россиянам за выгул опасных собак без поводка

Москва, 28 октября. Жителей России могут начать штрафовать за выгул опасных собак без намордников. Об этом стало известно из обновленной редакции проекта Кодекса об административных правонарушениях.

В данный момент выгул опасных собак без поводка и намордников регламентируется законом «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Сейчас он не предусматривает административной ответственности. Однако согласно новой редакции, в скором времени россиян могут начать штрафовать за подобные прогулки.

«Согласно статье 14.9 проекта Кодекса выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка в нарушение установленных правил влечет штраф в размере от 3000 до 5000 рублей», — сказано в сообщении.

В данный момент потенциально опасными в России признаны 12 пород собак, а также их метисы. В основном это животные, которые на генетическом уровне обладают агрессией и силой. Они могут нести потенциальную угрозу для жизни и здоровья человека.

Не так давно стало известно, что в Петербурге появится первая в России площадка для тренировок собак-поводырей. Специалисты будут подготавливать на ней проводников для инвалидов, в том числе незрячих.