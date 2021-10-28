Российский сервис доставки продуктов «Самокат» подал иск к Apple в американский суд

Сан-Франциско, 28 октября. Российский сервис доставки продуктов «Самокат» обратился в Окружной суд США по Северному округу Калифорнии с иском к корпорации Apple. Причиной стало возможное удаление приложения «Самокат» из AppStore.

Иск к «яблочникам» поступил от компании Smart Space (в России юрлицо зарегистрировано под названием «Умное пространство»), которая является разработчиком приложения. Обращение было подано в суд 21 октября, сообщает AppleInsider.

Как уточняется в иске, американская корпорация сообщила разработчику, что «Самокат» могут удалить из AppStore по требованию компании Samocat Sharing System. Она занимается предоставлением самокатов в аренду и полагает, что сервис доставки нарушает права на название SAMOCAT.

Smart Space подала иск к Apple, чтобы принять превентивные меры, так как удаление приложения грозит компании крупными убытками и потерей экономических отношений. Разработчик требует не допустить вмешательства корпорации из Купертино в российский спор о товарных знаках.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против Apple. Компанию обвиняют в нарушении российского антимонопольного законодательства.