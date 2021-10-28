Бывший сумоист-рекордсмен из Бурятии стал коучем и похудел на 100 килограммов

Житель Улан-Удэ Анатолий Михаханов широко известен под псевдонимом Орора Сатоси, что в переводе я японского означает «северное сияние». Много лет молодой человек профессионально занимался сумо и достиг неплохих результатов этом поистине нелегком виде спорта.

«Я стал самым большим тяжеловесом из профессиональных борцов. Мой вес достигал 293 килограмма», — говорит Анатолий.

Михаханова заметили и пригласили тренироваться в Японию, когда ему было всего 15 лет. Уже тогда его размеры пугали и удивляли не только одноклассников, но и многих жителей Бурятии. При росте в 180 сантиметров, в то время Анатолий весил почти 200 килограммов.

«В детстве я был очень крупным мальчиком, в десять лет я уже весил 125 килограммов. А в 15 лет — 190. Обо мне тогда написала наша первая газета в Республике Бурятия. Меня заметили японцы и пригласили в сумо», — вспоминает Михаханов.

Профессиональную спортивную карьеру тяжеловес завершил в 2018 году. Тогда же по правилам сумо в торжественной обстановке Михаханову срезали традиционную прическу сумоистов «магэ». По возвращении на родину Анатолий начал активно сбрасывать вес и похудел до 190 килограммов, а также сменил род деятельности и стал вести онлайн-тренинги по мотивации.