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Глава Хакасии Коновалов: МО РФ направит военных медиков в республику для борьбы с COVID-19
Армия
Глава Хакасии Коновалов: МО РФ направит военных медиков в республику для борьбы с COVID-19
vk.com  /  Валентин Коновалов

Абакан, 28 октября. Российское оборонное ведомство направит в Хакасию средний медицинский персонал и врачей для помощи региону в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Валентин Коновалов.

Известно, что от Министерства обороны России в Хакасию для борьбы с коронавирусной инфекцией прибудут 33 специалиста, включая военных медиков и средний медперсонал. Информацию об этом предоставил глава республики Валентин Коновалов на своей странице «ВКонтакте».

«Завтра по поручению министра обороны России Сергея Кужугетовича Шойгу в Хакасию прибудут военные врачи и средний медицинский персонал (всего 33 специалиста), которые окажут Минздраву Хакасии и региональным медучреждениям помощь в лечении пациентов с COVID-19», — отметил Коновалов.

Он подчеркнул, что это поможет создать дополнительные коечные места и значительно снизит нагрузку на лечебные учреждения в регионе. В местном минздраве сообщили, что на текущий момент в республике развернуто 1849 коек, свободными из которых остаются только 12%.

Накануне власти Хакасии приняли решение о введении комендантского часа в период нерабочих дней, который был объявлен на территории региона с 28 октября по 7 ноября.

Ранее глава Республики Хакасия Валентин Коновалов заявил, что в Абакане, Саяногорске и Черногорске с 28 октября по 7 ноября также приостанавливается работа общественного транспорта, передает RT.

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