Киев, 28 октября. Флагман Военно-морских сил Украины фрегат «Гетман Сагайдачный» находится в строю с 1992 года и уже давно выработал свой ресурс. Об этом заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.

По его словам, украинский флагман утратил свою боеспособность, поэтому его пора списывать. Почти за 30 лет службы корабль не прошел ни одной комплексной программы модернизации, и даже его ремонт был точечным и несистемным. При этом в настоящее время у ВМС Украины нет ни одного подходящего корабля, который способен заменить «Гетмана Сагайдачного».

Евсеев отметил, что Киев принял решение достроить корвет «Владимир Великий» проекта 58250, превратив его во фрегат. Предполагается, что в будущем «Владимир Великий» сможет заменить в боевом составе ВМС Украины «Гетмана Сагайдачного». При этом в распоряжении украинского флота есть несколько корветов, однако их боеспособность также оставляет желать лучшего.

«Корветы тоже имеют крайне ограниченную боевую готовность, остальной флот представлен катерами», — пояснил эксперт.

Ранее на Украине признали, что военный флот пребывает в крайне плачевном состоянии несмотря на все обещания властей страны исправить ситуацию. Нынешний президент Украины Владимир Зеленский также заявлял о планах восстановить военно-морские силы к 2035 году, однако полнейший упадок украинской военной промышленности свидетельствует о том, что эти обещания останутся невыполненными.