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Лукашенко анонсировал заседание Высшего госсовета Союзного государства 4 ноября
Политика
Лукашенко анонсировал заседание Высшего госсовета Союзного государства 4 ноября
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 28 октября. Белоруссия и Россия проведут заседание Высшего госсовета Союзного государства 4 ноября, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Во время встречи с генеральным прокурором России Игорем Красновым глава государства отметил, что переговоры сторон проходят в канун очень важного события.

«Мы в канун очень важного события с Вами встречаемся. 4 ноября мы проведем госсовет — решительный шаг в нашей интеграции», — сказал белорусский лидер во Дворце Независимости.

Как стало известно ранее, Совет Республики и Палата представителей Белоруссии проведут заседание 28 октября. Собрание состоится в Овальном зале Дома правительства.

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белоруссия лукашенко союзное государство краснов
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