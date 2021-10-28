Лукашенко анонсировал заседание Высшего госсовета Союзного государства 4 ноября

Минск, 28 октября. Белоруссия и Россия проведут заседание Высшего госсовета Союзного государства 4 ноября, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Во время встречи с генеральным прокурором России Игорем Красновым глава государства отметил, что переговоры сторон проходят в канун очень важного события.

«Мы в канун очень важного события с Вами встречаемся. 4 ноября мы проведем госсовет — решительный шаг в нашей интеграции», — сказал белорусский лидер во Дворце Независимости.

Как стало известно ранее, Совет Республики и Палата представителей Белоруссии проведут заседание 28 октября. Собрание состоится в Овальном зале Дома правительства.