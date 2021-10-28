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Цена газа на европейском рынке упала ниже 1000 долларов за тысячу кубометров
Экономика
Цена газа на европейском рынке упала ниже 1000 долларов за тысячу кубометров
ФБА «Экономика сегодня»

Лондон, 28 октября. Стоимость газа на открытии торгов биржи ICE упала на 6% , оказавшись ниже 1000 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки, пишет ТАСС.

Такое обрушение стоимости энергоресурса произошло на фоне ожиданий заполнения «Газпромом» европейских подземных хранилищ газа (ПХГ). В начале торговой сессии зафиксировано снижение до отметки 973 долларов за 1 тысячу кубометров, или 81,2 евро за МВт.ч. На таком уровне цены ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах были в 9:01 по Москве.

После открытия основных торгов цена топлива ускорила падение до 8% и достигла отметки 956 долларов за 1 тысячу кубометров, или 79,8 евро за МВт.ч. Для сравнения, предыдущие биржевые торги закрылись на уровне 1400 долларов за аналогичный объем.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания готова продолжить закачку в европейские ПХГ после пополнения отечественных запасов. Работы по заполнению российских хранилищ планируется полностью закончить 8 ноября.

Действующий канцлер Германии Ангела Меркель сообщила руководителям стран Евросоюза о решении России увеличить запасы газа в хранилищах ФРГ. Об этом сообщили журналисты Financial Times, ссылаясь на информированные источники.

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