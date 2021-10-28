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Экс-супруга Цеповяза лишилась земель более чем на 2 млрд по решению кубанского суда
Общество
Экс-супруга Цеповяза лишилась земель более чем на 2 млрд по решению кубанского суда
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Предприниматель из Краснодарского края Николай Гордик подал иск в Кущевский районный суд. Он просил взыскать в его пользу с членов банды Цапков Вячеслава Цеповяза и Владимира Алексеева более 2 млрд рублей. Также в своем заявлении он попросил суд признать сделки по передаче 35 земельных участков от матери Цапка к его экс-супруге ничтожными. Подробности дела раскрыли для ФАН в объединенной пресс-службе судов региона.

Гордик пошел в суд, так как Цеповяз и Алексеев причинили ему вред, совершив в отношении мужчины противоправные действия. От этого и возникли долговые обязательства. Суд, рассмотрев иск, решил удовлетворить его частично и взыскать с Цеповяза и Алексеева почти 2,2 млрд рублей.

«Признать недействительными 36 договоров купли-продажи по отчуждению Цеповяз Тамарой Владимировной в пользу Стришней Натальи Ивановны права собственности на земельные участки. Также суд решил погасить в ЕГРН записи о праве собственности Стришней в отношении данных земельных участков. Так как Тамара Цеповяз умерла, в порядке наследования по завещанию право собственности на имущество признать за Цеповязом Вячеславом Андреевичем», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Имущество, по всей видимости, пойдет на реализацию. Средства, вырученные с продажи участков, — в карман Гордика.

Отметим, десять лет назад Николая Гордика признали потерпевшим по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество»). Судом было установлено, что на мужчину давил бизнесмен Стрельцов, поэтому, опасаясь за себя, он передал ему три предприятия и свыше 5 га земли. Просто по договору дарения. Якобы впоследствии ими стали распоряжаться члены банды Цапка.

Фамилию Цапки, наверное, каждый слышал на Кубани, да и в России в целом. Так называемой штаб-квартирой преступников стала небольшая станица Кущевская, находящаяся недалеко от границы Краснодарского края с Ростовской областью. Свои дела Цапки проворачивали там более десяти лет, совершив за это время почти два десятка убийств. Одно из самых резонансных произошло в доме фермера Аметова. Тогда погибли 12 человек, в том числе дети. Многих членов банды приговорили к пожизненным срокам заключения. Сергей Цапок умер от инсульта в СИЗО.

Ранее ФАН писал, что в Анапе районный суд вынес приговор нижегородскому адвокату, который обвинялся в посредничестве во взяточничестве. За это он получил два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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