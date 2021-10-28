Витамин В12 может увеличить риск онкологических заболеваний на 21%

Осло, 28 октября. Прием фолиевой кислоты и витамина В12 может увеличить риск развития рака на 21%. Соответствующее исследование провела доктор медицинских наук больницы норвежского университета Хаукеланд Марта Эббинг совместно с коллегами.

В эксперименте принимали участие 7 тыс. человек с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Изначально ученые хотели выяснить, улучшает ли употребление добавок фолиевой кислоты и витамина В12 здоровье «сердечных» пациентов.

В течение трех лет участникам исследования давали добавки или плацебо. После прекращения приема витамина В12 и фолиевой кислоты пациенты наблюдались у врачей три года. Выяснилось, что у 321 человека, которые употребляли добавки, и у 288, не принимавших их, был диагностирован рак.

Ученые сделали вывод, что прием фолиевой кислоты и витамина В12 повышает риск развития онкологических заболеваний на 21%, а также увеличивает смертность от этого недуга на 38%.

Ранее группа американских учены их Род-Айлендского университета определила, что вызывающие рак химические вещества могут содержаться в воздухе квартир.