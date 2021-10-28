Под Липецком спасатели вытащили из леса застрявшую машину женщины с ребенком-инвалидом

Липецк, 28 октября. Машина женщины увязла в грязи на расстоянии больше километра от трассы. На помощь ей оперативно выехали спасатели. Подробности инцидента сообщает пресс-служба УГПСС по Липецкой области.

В селе Частая Дубрава на пульт пожарно-спасательного поста поступило сообщение о застрявшем автомобиле. Липчанка рассказала, что находится в лесном массиве в 1,3 километра от автодороги Орел — Тамбов.

По прибытии дежурная смена обнаружила, что в легковушке с женщиной также находится ребенок-инвалид. Спасатели вытащили машину с помощью троса и сопроводили ее до трассы. Как отмечает пресс-служба УГПСС, медицинская помощь никому не потребовалась.

В Приморском крае местные жители освободили тигренка из капкана, сообщало ранее Deita.ru. Зверьку оказали ветеринарную помощь и отпустили на волю.