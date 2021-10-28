Меган Маркл прочла фрагмент из своей книги, которую она посвятила принцу Гарри и их сыну

Лос-Анджелес, 28 октября. Супруга принца Гарри, бывшая актриса Меган Маркл поделилась отрывком из своей детской книги «Скамейка». Она посвятила это произведение мужу, а также их сыну Арчи.

На YouTube-канале Brightly Storytime, который находится под управлением издательского дома Penguin Random House, вышло видео с участием герцогини Сассекской. На кадрах Маркл, одетая в голубую рубашку, сидит на фоне зелени с экземпляром своей книги в руках.

«Я надеюсь, вам понравятся иллюстрации так же, как и слова. Я написала это стихотворение для своего мужа и нашего сына Арчи и затем превратила это в книгу, так что вы тоже можете ею насладиться», — подчеркнула супруга принца Гарри в предисловии.

Затем герцогиня Сассекская прочла фрагмент «Скамейки», при этом параллельно зрителям демонстрировали иллюстрации. Произведение бывшей актрисы посвящено отношениям отца и сына. Начало стиха проиллюстрировано изображением напоминающего принца Гарри рыжеволосого мужчины, сидящего на скамейке с младенцем на руках. После чтения Маркл выразила надежду, что читателям понравилась ее книга.

«Я надеюсь, что каждый из вас сможет найти себе особенную скамейку, или стул, или небольшой тихий уголок. Просто место, которое что-то значит для вас, которое вы можете разделить с тем, кого любите», — цитирует герцогиню Teleprogramma.pro.

Ранее стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри отказались от титула для своего сына. Супруги предположили, что над ребенком могли бы издеваться в школе.