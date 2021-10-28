Путин заявил о близости позиций России и стран АСЕАН по ключевым мировым вопросам

Москва, 28 октября. Позиции России и стран АСЕАН по ключевым мировым вопросам во многом близки, заявил российский президент Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что сейчас есть предпосылки для укрепления сотрудничества Москвы и стран АСЕАН по стратегической стабильности.

«Позиции России и государств АСЕАН по ключевым глобальным и региональным проблемам во многом близки. Главное, что все мы выступаем в пользу развития равноправного и взаимовыгодного сотрудничества на обширном азиатско-тихоокеанском пространстве», — отметил Путин на саммите Россия — АСЕАН.

Как стало известно ранее, глава МИД России Сергей Лавров предупредил о размывании формата АСЕАН из-за создания AUKUS Вашингтоном.