Публицист Союстов рассказал о причинах разморозки конфликта в Донбассе

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Причин для разморозки конфликта в Донбассе у президента Украины Владимира Зеленского — воз и маленькая тележка. При этом глава государства явно переоценивает свою способность сохранять контроль над обострением в зоне ООС и недооценивает возможную реакцию Москвы на провокации Киева.

Эскалация, разыгранная как по нотам

Честно говоря, после подписания Минских соглашений в Донбассе так и не перестало пахнуть порохом. Опасность того, что замороженный конфликт буквально за несколько дней (а то и часов) может стремительно развернуться в боевые действия вдоль почти всей линии соприкосновения сторон, оставалась всегда. В последнюю пару недель вероятность такого кризиса сильно возросла — ситуация на юго-востоке Украины стараниями Киева все ближе сдвигается к той отметке, за которой маячит полномасштабная война. Похищение украинским спецназом наблюдателя от ЛНР в СЦКК, нарастающая интенсивность обстрелов со стороны позиций ВСУ, захват села Старомарьевка, действие в Донбассе разведывательно-ударного беспилотника турецкого производства Bayraktar TB2 (нахождение которого на территории, кстати, главнокомандующий ВСУ подтвердил, а министр обороны Украины опроверг), стягивание Киевом в так называемую зону Операции объединенных сил (ООС) воинских подкреплений, удар беспилотников по нефтебазе в Кировском районе Донецка — все эти события не оставляют сомнений как в самом факте эскалации конфликта, так и в том, что инициатором нового обострения является военно-политическое руководство Украины.

Зачем это обострение могло понадобиться Киеву? Давайте в этом разберемся.

Сразу хочется обратить внимание на то, что текущая эскалация конфликта в Донбассе была разыграна как по нотам, что исключает случайную цепь событий.

Шаг первый — отмена главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным запрета украинским военнослужащим на открытие огня без предварительного согласования с командованием. Тем самым Залужный де факто выдал личному составу ВСУ сразу карт-бланш и индульгенцию. Теперь любой солдат украинской армии в Донбассе мог смело нажимать на спусковой крючок по любому поводу или вообще без оного, будучи твердо уверен, что никакой ответственности он не понесет. Одновременно приказ спустил с поводка снайперские и разведывательно-диверсионные группы ВСУ, немедленно принявшиеся действовать против передовых позиций защитников ДНР и ЛНР.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Самопровозглашенные республики попытались вернуть ВСУ к прежнему status quo посредством задействования Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Однако похищение украинским спецназом в зоне разведения сил и средств офицера представительства ЛНР в СЦКК(шаг второй!) заблокировало этот механизм воздействия на эскалацию.

Шаг три — интенсификация обстрелов украинскими военнослужащими позиций защитников Донбасса, а также гражданской инфраструктуры ДНР и ЛНР. В общем, с этого момента ранее худо-бедно державшийся в Донбассе режим тишины «почил в бозе».

Четвертым шагом стал «заход» ВСУ в Старомарьевку и привлечение к обстрелу «сепаров» крупных калибров. Это событие оказалось органично дополнено сообщением о первом боевом применении в Донбассе украинской стороной разведывательно-ударного беспилотника турецкого производства Bayraktar TB2. Все четче стала вырисовываться картина попытки ВСУ продавить оборону военных формирований самопровозглашенных республик на отдельно взятом участке линии соприкосновения. Происходящее походило на пусть и локальную, но самую настоящую наступательную операцию. Впрочем, далеко продвинуться у украинских вояк не получилось. ВСУ отреагировали на встреченное сопротивление в уже привычном для себя стиле — усилением обстрелов мирного населения.

Вечером 27 октября полпред России в Контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов сухо констатировал, что вся ответственность за обострение ситуации в Донбассе лежит на Киеве, что он «пытается спровоцировать Донбасс на возобновление боевых действий».

Президент, у которого дела идут не ахти

Чтобы понять, зачем военно-политическому руководству Украины именно сейчас понадобилось в Донбассе плеснуть масла в огонь, нам следует присмотреться к положению, в котором ныне находится президент Владимир Зеленский.

Прямо скажу — дела у Владимира Александровича идут не ахти. Офшорный скандал, вызванный публикацией «Досье Пандоры», обрушил рейтинг президента Украины до минимальных значений. Внутри самой страны и за ее пределами фактически сформировался элитарный консенсус, весьма негативно настроенный по отношению ко второму президентскому сроку Зеленского. Плюс к этому проект Владимира Александровича по авторитарному управлению страной через СНБО себя исчерпал, а эффект от реализованных Зеленским в отношении его политических оппонентов репрессий «выдохся». Образ президента как авторитарного лидера, ориентирующегося на националистическое меньшинство, также к осени 2021-го изрядно потускнел. Для придания хотя бы видимости легитимности дальнейшему закручиванию гаек президенту Украины нужен какой-то по-настоящему радикальный повод. Таким образом, внутриполитическая ситуация явно подталкивает Зеленского к принятию энергичных мер. На этом фоне вариант с «маленькой победоносной войной» в Донбассе неискушенному в военных делах бывшему шоумену способен был показаться вполне приемлемым.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Дополнительной причиной шага Зеленского в сторону эскалации могла оказаться аховая ситуация с газовым транзитом. Россия дала понять Украине, что не намерена увеличивать объемы транзита до истечения срока уже подписанных контрактов. Одновременно в Киеве осознали, что с запуском «Северного потока — 2» («СП-2») украинская ГТС после 2024 года может вообще распрощаться с перекачкой российского газа. Это лишит Украину как минимум 4 миллиардов в год. Напомню, что доходная часть бюджета страны на 2021 год насчитывает 37 миллиардов долларов, так что утрата 4 миллиардов для Киева окажется болезненной. Я бы даже сказал, что ужасно точечно болезненной. Дело в том, что с вышеупомянутых 4 миллиардов долларов через серые схемы и фирмы-прокладки кормится множество интересантов, среди которых находятся не только члены «команды Зе», но и представители американского, а также европейского истеблишмента. Оставить этих людей без прибыли для Зеленского куда страшнее, чем лишить газа местных жителей.

Соответственно, цепляться за сохранение газового транзита через территорию Украины глава государства будет до последнего. Поскольку главной угрозой для этого транзита в Киеве считают сертификацию и запуск «СП-2», постольку в головах Зеленского и его окружения мог родиться незатейливый замысел того, как газопровод можно попробовать заблокировать.

26 октября МИД Украины пригрозил России «асимметричными шагами» в случае прекращения поставок голубого топлива. Не исключаю, что наблюдаемое сейчас в Донбассе обострение является обкаткой этих самых шагов.

При дальнейшей эскалации конфликта Зеленский может спродюсировать яркую картинку с обилием крови и «героическим» президентом в главной роли. Это позволит ему получить новую политическую повестку и повод для дальнейшего закручивания гаек внутри страны. Дополнительным бонусом к этим «достижениям» будет выступать спровоцированный Киевом в Европе политический кризис с развязыванием антироссийской истерии, введением новых санкций против Москвы, заморозкой «СП-2», срывом двустороннего саммита Россия — США и так далее. Понятно, что тут Зеленский станет действовать не в одиночку. За его агрессивным курсом стоят американские и британские элиты, ориентированные на конфронтацию с РФ. Не будем забывать, что западные кураторы Киева давно вовлечены в коррупционные схемы на украинском поле. Собственные правительства этих людей слабо контролируют, те действуют фактически автономно, давно ориентируясь не на государственные, а на собственные интересы.

Если Москва решит ответить…

Итак, причин для разморозки конфликта в Донбассе у Зеленского — воз и маленькая тележка. При этом президент Украины явно переоценивает свою способность сохранять контроль над обострением в зоне ООС и недооценивает возможную реакцию Москвы на провокации Киева.

Показательно, что, угрожая РФ «ассиметричными шагами», Украина совершенно упускает из вида, что в этой игре могут участвовать обе стороны. Мало того, набор «ассиметричных» ответов у России куда богаче. В нем при желании можно отыскать массу всего «интересного», включая действия против активов украинских бизнесменов в российских банках, а также прессинг коммерческих проектов в России, имеющих отношение к Зеленскому. Если же Киев решит резко поднять ставки, то постмайданный режим страны теоретически может доиграться и до блокады украинских портов под предлогом пресечения контрабанды оружия. Замечу, что одна только угроза такой блокады вполне способна поставить всю украинскую экономику на грань коллапса.

Словом, лучше бы Зеленскому воздержаться от военных авантюр в Донбассе.