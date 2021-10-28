Бойцы ВСУ подвергли артиллерийскому обстрелу поселок Минеральное в ДНР

Донецк, 28 октября. Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают грубо нарушать режим полного прекращения огня в Донбассе и обстреливают населенные пункты Донецкой Народной Республики из вооружений, запрещенных Минскими соглашениями.

Военнослужащие ВСУ утром 28 октября нанесли огневой удар по поселку Минеральное, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«В 7.00 (по московскому времени. — Прим. ред.) зафиксирован обстрел со стороны ВСУ в направлении населённого пункта Минеральное… Выпущено восемь снарядов калибра 152 миллиметра», — отметил представитель ДНР в СЦКК.

Согласно Минским соглашениям, все артиллерийские системы калибра более 100 миллиметров должны быть отведены от линии разграничения враждующих сторон в Донбассе.

Ранее стало известно о захвате подразделениями ВСУ села Старомарьевка в ДНР. Об оценке российским руководством факта первого боевого использования ВСУ ударно-разведывательного дрона Bayraktar против донбасского ополчения информировал RT.