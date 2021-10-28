Совет Республики и Палата представителей Белоруссии проведут заседание 28 октября

Минск, 28 октября. Совместное заседание членов Совета Республики и Палаты представителей Белоруссии пройдет 28 октября в Овальном зале Дома правительства. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

По информации журналистов издания «БелТА», заместитель премьер-министра Юрий Назаров во время заседания выступит с докладом «О результатах работы промышленного, нефтехимического, энергетического комплексов и перспективах развития данных сегментов экономики в рамках существующих мировых тенденций».

Как стало известно ранее, руководители МИД России и Белоруссии обсудили подготовку к заседанию госсовета Союзного государства. Главы внешнеполитических ведомств провели переговоры по телефону.