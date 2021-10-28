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Киргизия предложила России восстановить пассажирское железнодорожное сообщение
Общество
Киргизия предложила России восстановить пассажирское железнодорожное сообщение
Global Look Press  /  Ilya Galakhov

Бишкек, 28 октября. Власти Киргизии предложили России восстановить пассажирское железнодорожное сообщение, приостановленное из-за пандемии COVID-19.

Киргизия представила российской стороне график железнодорожных перевозок, который будет действовать в случае достижения взаимных договоренностей о снятии ограничений. Информация предоставлена ТАСС пресс-службой министерства иностранных дел, внешней торговли и инвестиций республики.

«Планируется отправлять дважды в неделю пассажирский поезд по маршруту Бишкек — Москва, раз в неделю — по маршруту Бишкек — Казань, раз в восемь дней — по маршруту Бишкек — Новосибирск», — заявил представитель пресс-службы.

На территорию России поезда из Бишкека могут попасть только через Казахстан, власти Киргизии ведут переговоры с правительством этой страны о возобновлении транзитных пассажирский железнодорожных перевозок. В Республике Казахстан на данный момент действует ограничение по наземному передвижению из-за карантина по коронавирусу.

Отношения между Россией и Киргизией складываются в духе стратегического партнерства и союзничества. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, поздравляя киргизского лидера Садыра Жапарова с Днем независимости Республики.

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