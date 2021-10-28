Меркель сообщила руководству ЕС о решении России увеличить запасы газа в хранилищах ФРГ

Берлин, 28 октября. Действующий канцлер Германии Ангела Меркель сообщила руководителям стран Евросоюза о решении России увеличить запасы газа в хранилищах ФРГ. Об этом сообщили журналисты Financial Times, ссылаясь на информированные источники.

Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер 26 октября вручил Меркель документ об окончании ее полномочий на посту канцлера. Ей поручено исполнять обязанности на занимаемой должности до избрания преемника.

«Канцлер Германии Ангела Меркель заявила лидерам ЕС на прошлой неделе, что Россия взяла на себя обязательство увеличить объем природного газа, хранящегося в стране», — сообщили журналисты Financial Times.

В издании подчеркнули, что свидетельств об увеличении запасов топлива пока мало.

Как стало известно ранее, политолог Александр Камкин усомнился в уходе Меркель на пенсию. По его словам, после ухода с поста канцлера она может перейти на общеевропейский уровень.