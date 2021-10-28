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Госсекретарь США Блинкен созвонился с министром иностранных дел Судана аль-Махди
Политика
Госсекретарь США Блинкен созвонился с министром иностранных дел Судана аль-Махди
pixabay.com

Вашингтон, 28 октября. Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Судана Мариям аль-Махди. Об этом сообщили в пресс-службе американского Госдепартамента.

Блинкен призвал главу МИД освободить задержанных в ходе переворота гражданских лидеров Судана.

«(Госсекретарь позвонил, чтобы. — Прим ред.) узнать ее взгляды на тему того, какие шаги США могут сделать для поддержки народа Судана в его призыве к переходу к демократии под руководством гражданских лиц», — сказано в сообщении Госдепа.

Протесты в Судане продолжались несколько недель. В ночь на 25 октября военные арестовали премьер-министра Абдаллу Хамдука и других чиновников. В России потребовали не вмешиваться в дела страны.

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