Жириновский: ЛДПР будет голосовать за принятие бюджета

Москва, 28 октября. Депутаты Госдумы от ЛДПР будут голосовать за принятие проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы. Об этом сообщил руководитель партии Владимир Жириновский.

«Единая Россия» также поддержит принятие финансового документа в первом чтении. Депутаты фракции ЕР намерены внести поправки в части использования бюджетных средств, сообщила пресс-служба партии, передает ИА «Север-Пресс».

Нижняя палата российского парламента рассмотрит на пленарном заседании проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Документы представит руководитель Минфина Антон Силуанов, с докладом также выступит председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Как стало известно ранее, президент России Владимир Путин утвердил закон об исполнении бюджета за 2020 год. Доходы бюджета РФ за прошлый год составили 18,719 трлн рублей.